Поддельные запчасти заполонили рынок: как не угробить машину своим выбором

Можно ли сэкономить на ремонте автомобиля и не нарваться на опасную подделку? Сегодня этот вопрос волнует всё больше владельцев машин. Растущие цены на оригинальные запчасти подталкивают людей искать более дешёвые варианты, и именно этим активно пользуются мошенники.

Подделки больше не только из-за рубежа

Ещё несколько лет назад основная масса фальсификата приезжала из-за границы. Теперь же ситуация изменилась: производство поддельных деталей нередко разворачивается прямо в наших гаражах и подпольных мастерских.

По словам владельца крупного автомагазина, в ходу стали даже объявления о покупке пустых канистр от брендовых технических жидкостей. В них заливают сомнительное содержимое и выдают за оригинал.

"Такое моторное масло не только не защищает двигатель, но и может вывести его из строя", — отмечает специалист.

Какие товары подделывают чаще всего

Среди лидеров по количеству подделок — воздушные фильтры. Настоящие детали дорожают, а дешёвые аналоги практически не задерживают пыль и грязь. В итоге страдает система впуска и возрастает риск появления задиров в цилиндрах.

Не меньше проблем доставляют поддельные масляные фильтры. Снаружи они выглядят убедительно, но внутри — экономия на всём: слабые материалы, плохая пропитка. Такой фильтр может разорваться под давлением, и тогда последствия для мотора будут катастрофическими.

В "чёрном списке" также часто оказываются:

амортизаторы;

тормозные колодки;

свечи зажигания;

даже отдельные элементы двигателя.

Все они напрямую влияют на безопасность, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют не рисковать.

Почему риск особенно велик

Фальшивые запчасти сложно отличить от настоящих. Производители подделок копируют упаковку, печатают штрихкоды и наклеивают голограммы. Автовладельцу без специального опыта или оборудования выявить обман почти невозможно.

Как себя защитить

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил: