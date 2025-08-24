Поддельные СБКТС в России: машины из Китая и США чудом оказываются на учёте

Истории о том, как в России выдают разрешения на эксплуатацию машин без реального осмотра, давно перестали быть исключением. Поддельные свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС) регулярно всплывают в разных регионах, а масштабы проблемы поражают.

Схемы "бумажных" машин

Испытательные лаборатории неоднократно ловили на выдаче документов автомобилям, которые даже не пересекали российскую границу. Так, разрешение получали машины, стоящие в автосалоне Шанхая, или разбитая Tesla с американского аукциона. Особый резонанс вызвал случай с Rolls-Royce: автомобиль числился в Киргизии, находился в Казахстане, а в России спокойно получил СБКТС.

После таких историй МВД проводило проверки, а в Федеральную службу по аккредитации поступали жалобы. Но коренной проблемы это не решило: новые факты подделок продолжают всплывать.

Новая история: GMC с красными поворотниками

Очередной случай вскрыли в Национальном автомобильном союзе (НАС). Владелица GMC Terrain 2019 года пыталась оформить полный комплект документов для постановки на учет. Смоленская лаборатория отказала: у машины были красные поворотники, а на российских дорогах это запрещено.

Однако вскоре выяснилось, что документы всё-таки появились. В Чебоксарах на автомобиль оформили СБКТС без осмотра. В официальном бланке даже указали, что испытания якобы прошли по конкретному адресу в городе.

"Возможно использование на дорогах общего пользования без ограничений", — значилось в документе.

"К вам я точно больше не обращусь и другим не советую! И моя проблема с красными "поворотниками" вполне решаема, грамотные люди помогли!", - заявила хозяйка GMC в отзыве о работе смоленской лаборатории.

Что такое СБКТС и почему оно важно

Свидетельство о безопасности колесных транспортных средств необходимо для каждого автомобиля, ввезённого частным лицом. На основании СБКТС выдается электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), без которого невозможно поставить машину на учет.

По закону СБКТС оформляется только после проверки автомобиля специалистами аккредитованных лабораторий. Отсутствие осмотра — грубое нарушение, которое может привести к исключению автомобиля из реестра и запрету его эксплуатации.

"Вечный учет" и тысячи проблемных машин

По данным НАС, число автомобилей с фиктивными документами исчисляется тысячами.

"Число проблемных машин исчисляется тысячами", — отметил президент НАС Шапарин.

При выявлении подделок аннулируется не только СБКТС, но и выданный на его основании ЭПТС. Владельцы зачастую даже не знают о недействительности документов, а такие автомобили оказываются на "вечном учете" — их нельзя ни продать, ни перерегистрировать.

В МВД напоминают: закон не предусматривает прямого прекращения учета в случае аннулирования СБКТС. Но отсутствие действующего ЭПТС автоматически делает невозможными регистрационные действия. Фактически владелец оказывается в тупике, пока не решит все проблемы с документами.