Ложка масла — и лишние болезни: чем опасны фальсификаты для сердца и сосудов

Натуральное сливочное масло всегда считалось продуктом, без которого трудно представить домашнюю кухню. Оно используется в выпечке, соусах, кремах и кашах, придаёт еде насыщенный вкус и содержит витамины, важные для здоровья. Однако сегодня на прилавках всё чаще можно встретить подделки — смеси растительных жиров, красителей и ароматизаторов, которые лишь внешне напоминают масло. Такие продукты не только бесполезны, но и способны нанести вред организму.

Чем отличается натуральное масло от подделки

Главная ценность настоящего масла в составе: в нём должны быть только сливки, прошедшие пастеризацию. Задача производителей-фальсификаторов — удешевить процесс. Для этого вместо молочного жира берут маргарин или дешёвые растительные масла. Чтобы замаскировать разницу, в смесь добавляют ароматизаторы и красители. В итоге продукт пахнет и выглядит похоже, но пользы от него нет.

Натуральное масло содержит витамины А, D и Е, а также кальций и жирные кислоты, необходимые для работы сердца и нервной системы. Подделка лишена этих элементов, а её жиры могут повышать уровень холестерина и провоцировать болезни сосудов.

Сравнение