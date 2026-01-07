Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Патриарх Кирилл Бутовский полигон 2019
Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:48

Патриарх затронул самый острый вопрос: что люди веками просят у Бога и что получают в ответ

В рождественском обращении патриарх Московский и всея Руси Кирилл затронул один из самых острых вопросов, который, по его словам, люди задают Богу на протяжении веков. Речь идет о поиске справедливости, идеального устройства общества и ответа на чувство безысходности, возникающее в трудные исторические периоды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение, предоставленное патриаршей пресс-службой.

Почему Бог не создает идеальное государство

Патриарх Кирилл напомнил, что люди издавна обращаются к Богу с вопросами о молчании и отсутствии идеального мироустройства. Однако, по его словам, ожидания человечества часто связаны с земными формами — совершенными законами, государственными системами или культурными достижениями.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что божественный ответ имеет иную природу и не выражается в создании идеального государства или системы всеобщего равенства.

"Люди, взывая к небу на протяжении веков, спрашивали и доныне продолжают спрашивать: где ты, Боже? Почему молчишь? Но Бог не молчит, Он отвечает — однако отвечает не собранием сочинений поэзии, не созданием идеальной законодательной системы, не построением государства всеобщего благосостояния и равенства", — говорится в рождественском обращении патриарха Кирилла.

Ответ через любовь и жертву

По словам предстоятеля РПЦ, ответ Бога заключается в безграничной жертвенной любви к человеку. Этот ответ, как отметил патриарх, был явлен через пришествие Христа в мир, проповедь Евангелия, а также через распятие и воскресение. Именно в этом он видит главный смысл христианского понимания божественного отклика на человеческие страдания и сомнения.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что любовь, принесенная Христом, не отменяет сложностей земной жизни, но дает человеку опору и надежду, выходящую за пределы социальных и политических конструкций. Такой подход, по его словам, принципиально отличается от ожиданий мгновенного решения всех проблем через внешние формы устройства общества.

Христос как источник надежды

В завершение рождественского обращения патриарх отметил, что независимо от того, какими тревожными, непредсказуемыми или безысходными могут казаться обстоятельства, Христос остается Спасителем человечества. Эта мысль, по его словам, сохраняет актуальность для людей во все времена и особенно в периоды кризисов и испытаний.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что христианское понимание спасения связано не с устранением всех трудностей, а с внутренним преображением человека и обретением смысла, который позволяет пережить самые тяжелые испытания.

