школьники в школе
школьники в школе
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:36

Обычный урок — и необычное продолжение: почему школьник из Кургана решил креститься

В Батуринской школе ученик решил принять крещение после экскурсии в храм

Необычный случай произошёл в Батуринской школе Шадринского округа Курганской области. После экскурсии в местный храм один из учеников решил принять крещение. Об этом рассказал иерей Константин Стерхов, который с сентября работает советником по воспитанию в школе.

От экскурсии — к Таинству

"С сентября тружусь в должности советника директора по воспитанию в Батуринской школе. Это пилотный проект губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, в рамках которого 20 священников в нашем регионе работают в школах. Вот и первые плоды! В пятницу один из классов был на экскурсии в Преображенском храме. Прощаясь, ребята поинтересовались, когда ближайшая служба. Уже на следующий день они были на вечернем богослужении. По окончании один из мальчишек пригласил свою маму и вместе попросили меня покрестить его", — написал священник на своей странице во "ВКонтакте".

Стерхов подчеркнул, что совершил Таинство Крещения по личному желанию ученика и с согласия его матери.

Кто такой отец Константин

Иерей Константин Стерхов — настоятель четырёх храмов Шадринского округа. Кроме того, он возглавляет отдел по делам молодежи и миссионерскому движению. Работа в школе стала частью областного проекта, который объединяет духовное и воспитательное направления в образовании.

Храмы посещают и другие школьники региона

По информации Курганской епархии, подобные мероприятия проходят и в других школах региона.
Так, в октябре ученики кадетского класса школы №23 города Кургана посетили храм в микрорайоне Рябково. Священник провёл молебен о кадетах и их близких, а также о воинах, павших на поле брани.
Кроме того, школьники из школ №17 и №43 побывали в храме в праздник Покрова Божией Матери.

