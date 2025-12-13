Россия рассказала свои сказки заново: восемь миров, где чудеса реальны

Хрупкий свет сказок наполнил залы Национального центра "Россия" в Москве. 13 декабря здесь открылась выставка-путешествие "Книга сказок", где восемь российских регионов рассказывают свои легенды и былины. Об этом сообщает издание "Известия".

Сказочное путешествие

Проект задуман как маршрут, где каждый посетитель становится героем собственного испытания. Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова подчеркнула: "Это сказочное путешествие. И мы приглашаем всех пройти это путешествие. Маршрут так выстроен, что нужно пройти разные испытания. Сказка — это всегда очень строгий сюжет: он начинается по определенным правилам, и потом обязательно [герою] нужно пройти испытания для того, чтобы измениться и стать лучше". Экспозиция объединяет традиционные сюжеты и современные художественные формы, превращая поход по залам в живое повествование.

Начало пути — библиотека Жар-птицы, где собраны редкие музейные экспонаты. Атмосфера первых залов задает тон всей выставке: свет, звук и запах старых книг создают ощущение погружения в миф. Посетители словно открывают ворота в другой мир, где древние сюжеты соседствуют с новыми интерпретациями.

Восемь историй одной страны

Дальше гости попадают в символический лес, где свои сказки представляют восемь регионов России — Вологодская, Рязанская и Калининградская области, Ставропольский край, Карелия, Мордовия, Республика Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ. По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, каждая территория стремилась показать не только собственную идентичность, но и связь с общерусской культурой.

Каждый регион оформил свой раздел по-своему: где-то звучит язык преданий и эпосов, где-то оживают персонажи народных легенд. В этих пространствах зритель видит, как традиция и современность взаимодействуют без противоречий, создавая новое прочтение народной сказки.

Испытание и чудо

Финалом путешествия становится поиск пера Жар-птицы — символа обновления и надежды. Найдя его, посетители могут загадать желание, после чего попасть в инсталляцию "Пир на весь мир" и на праздничную сцену центра, где проходят новогодние мероприятия.

Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич отметил: "Одни из важнейших целей Национального центра "Россия" — это укрепление чувства национальной идентичности, формирование гражданственности новых поколений. И, безусловно, пройдя вот эти сказки, пройдя этим маршрутом, дети точно будут гордиться тем, что они — граждане Российской Федерации".

Волшебство, которое продолжается

Выставка завершает череду зимних проектов центра. Ещё в ноябре здесь стартовала акция "Ёлка желаний", объединяющая россиян уже семь лет. Её участником вновь стал президент Владимир Путин, выбравший три открытки с детскими мечтами, которым предстоит сбыться. По словам всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга, это мероприятие стало настоящим чудом — мостом между теми, кто нуждается в помощи, и теми, кто готов её оказать.

Так Национальный центр "Россия" превращает зиму в пространство добра и вдохновения, где волшебство становится делом общим и вполне реальным.