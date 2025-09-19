Почему подростки всё чаще теряют сознание: неожиданный фактор риска
Обмороки и предобморочные состояния у подростков — довольно частое явление, которое нередко пугает родителей. Однако за таким симптомом могут стоять серьёзные причины, и одной из них становится повышенное артериальное давление.
Почему дети всё чаще сталкиваются с гипертонией
По словам профессора Инны Труниной, проблема связана прежде всего с избыточной массой тела.
"Избыточная масса тела и ожирение — ведущие факторы риска артериальной гипертензии, которая может начаться в подростковом возрасте и останется на всю жизнь", — пояснила профессор Инна Трунина.
Сегодня ожирение у детей становится глобальной тенденцией, и именно оно в 10 раз повышает вероятность развития гипертонии по сравнению с детьми с нормальной массой тела.
Как проявляется проблема
У подростков гипертония может выражаться в:
• головных болях и головокружении;
• предобморочных состояниях и обмороках;
• повышенной утомляемости;
• снижении концентрации внимания.
Подросток не всегда связывает эти симптомы с давлением, поэтому важно вовремя обратить внимание на жалобы.
Лечение и профилактика
Первый шаг при гипертонии — изменение образа жизни. Врач подчёркивает, что лечение одинаково для взрослых и детей:
• нормализация индекса массы тела;
• повышение физической активности до 6 часов в неделю;
• диета с ограничением быстрых углеводов и жирной пищи.
"Я часто говорю, что нормализация массы тела у ребёнка — это образ жизни всей семьи", — отметила профессор Инна Трунина.
Поддержка близких здесь имеет решающее значение, ведь именно семья формирует привычки питания и активности.
Как снизить риск обмороков
Чтобы предотвратить обморочные состояния, подросткам рекомендуют:
-
Регулярные умеренные тренировки.
-
Соблюдение питьевого режима.
-
Достаточный сон и стабильный режим дня.
А что если…
Если обмороки повторяются, важно обязательно пройти обследование.
"Следует отметить, что к обмороку могут привести различные заболевания, поэтому перенесённый обморок у ребёнка требует выяснения причины", — подчеркнула профессор Инна Трунина.
Некоторые болезни могут угрожать жизни, поэтому врачебный контроль обязателен. При тяжёлых диагнозах необходимо регулярное наблюдение у профильного специалиста.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: списывать обмороки на "возрастное" или "нервное" состояние.
Последствие: пропуск серьёзного заболевания.
Альтернатива: обследование у кардиолога и педиатра.
Ошибка: лечить давление только таблетками.
Последствие: временный эффект без устранения причины.
Альтернатива: комплексная коррекция образа жизни.
Ошибка: игнорировать вес ребёнка.
Последствие: хроническая гипертония с подросткового возраста.
Альтернатива: совместное формирование здоровых привычек в семье.
Часто задаваемые вопросы
Может ли ребёнок "перерасти" гипертонию?
Нет. Если её не лечить, она закрепляется и остаётся во взрослой жизни.
Какой спорт лучше всего помогает подросткам с лишним весом?
Плавание, ходьба, велосипед, танцы — любые аэробные нагрузки, которые нравятся самому ребёнку.
Нужно ли ограничивать соль в рационе?
Да, избыток соли повышает давление, поэтому стоит снижать её количество в еде.
Исторический контекст
О проблеме детской гипертонии начали активно говорить в середине XX века, когда ожирение стало приобретать масштабы эпидемии в развитых странах. Сегодня ВОЗ считает детскую гипертонию одной из главных угроз будущему здоровью нации.
Заключение
Обмороки у подростков — не безобидный симптом, а возможный сигнал о начале серьёзных проблем с давлением. Своевременное обращение к врачу и совместные усилия семьи по формированию здоровых привычек помогают избежать осложнений и сохранить здоровье ребёнка на долгие годы.
