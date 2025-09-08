Дом Раневской готовят к перерождению: что скрывали его стены больше века

В Таганроге готовятся открыть первый в стране музей, посвящённый Фаине Раневской. Дом, в котором родилась актриса, стал объектом культурного наследия и вскоре превратится в мемориальный центр. Решение поддержали власти Ростовской области, а будущая экспозиция уже сейчас вызывает большой интерес среди поклонников искусства.

Дом, где началась история

Здание, известное в Таганроге как "Бывший дом Фельдмана Гирша Хаимовича", долгие годы находилось в жилом фонде. Здесь в 1896 году появилась на свет будущая великая актриса. Капитальный ремонт в доме никогда не проводился, что отражается на его нынешнем состоянии. Лишь в 2023 году частный благотворительный фонд выкупил квартиры у собственников и передал здание в дар региону.

Уже в 2024 году дом закрепили за Таганрогским музеем-заповедником, что стало ключевым шагом к созданию нового культурного объекта.

Планы по сохранению наследия

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион возьмёт на себя заботу о будущем мемориального дома.

"Будем искать средства, чтобы провести необходимые работы и сохранить дом великой актрисы. Можно также рассмотреть возможность обустроить уютный дворик в стиле того времени, когда здесь жила Фаина Георгиевна", — сказал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Эти планы предусматривают не только реставрацию здания, но и создание атмосферы, максимально близкой к эпохе детства Раневской.

Уникальная коллекция

Директор музея-заповедника Елизавета Липовенко подчеркнула, что в фондах уже собраны уникальные материалы, связанные с жизнью и творчеством актрисы. Это личные вещи, фотографии, документы и редкие экспонаты, которые станут основой музейной экспозиции.

По её словам, Таганрогские музеи обладают богатым собранием, и именно оно позволит создать пространство, где посетители смогут почувствовать атмосферу эпохи и ближе познакомиться с личностью Раневской.

Кто такая Фаина Раневская

Фаина Георгиевна Раневская — легендарная актриса театра и кино, а также мастер озвучивания. Она родилась в Таганроге 27 августа 1896 года. За свою карьеру стала обладательницей звания народной артистки СССР (1961), трёх Сталинских премий (1949, 1951, 1951) и ордена Ленина (1976).

Её голос и образы стали частью культурной памяти страны. Миллионы зрителей знают Раневскую по ролям в фильмах "Подкидыш", "Золушка", "Человек в футляре", "Весна". Реплики героини из "Подкидыша" до сих пор разошлись на цитаты, а сама актриса вошла в историю как одна из самых остроумных и ярких фигур своего времени.