В "Сбере" ответили на сообщения о неполадках в работе мобильного приложения

Представители "Сбера" заверили, что все сервисы банка функционируют без сбоев. Это заявление было сделано в ответ на сообщения о неполадках в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". По словам сотрудников пресс-службы, в случае возникновения ошибок пользователям следует попробовать выполнить операцию заново.
В случае проблем с переводами между счетами и картами, рекомендуется повторить попытку, — подчеркнули в пресс-службе, сообщает News.Ru.
14 августа пользователи столкнулись с техническими сложностями при использовании приложения "Сбербанк Онлайн", из-за которых некоторым было затруднено осуществление финансовых операций между счетами и картами. Представители банка не раскрыли причины сбоя, но предложили клиентам повторить операцию спустя некоторое время.
Фото: commons.wikimedia.org/Brateevsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Глава ВОЗ признал оспу обезьян международной угрозой здоровью
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга объявил, что вспышка оспы обезьян достигла уровня чрезвычайной ситуации глобального масштаба
Саммит НАТО соберется в Чехии для обсуждения военной помощи Украине
Военный комитет НАТО запланировал встречу на уровне начальников генеральных штабов, которая пройдет в Праге с 13 по 15 сентября. Одним из ключевых вопросов на повестке станет реализация решений, принятых на саммите в США, в частности, обсуждение создания специального командования для координации военной помощи и подготовки украинских военных. Эту информацию распространила пресс-служба альянса.
Минобрнауки сократит количество бюджетных мест для победителей олимпиад до 70% от общего числа
Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях для победителей и призеров олимпиад уменьшат до 70% от общего числа. Также будет сокращен перечень мероприятий, позволяющих поступать без экзаменов, сообщили в Минобрнауки.
В Новгороде планируется строительство Центра имени Валентина Янина: волонтеры приглашаются на раскопки
Новгородский музей-заповедник приглашает всех желающих принять участие в раскопках на Троицком раскопе до конца сезона 2024 года.