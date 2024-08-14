В "Сбере" ответили на сообщения о неполадках в работе мобильного приложения

Представители "Сбера" заверили, что все сервисы банка функционируют без сбоев. Это заявление было сделано в ответ на сообщения о неполадках в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". По словам сотрудников пресс-службы, в случае возникновения ошибок пользователям следует попробовать выполнить операцию заново.

В случае проблем с переводами между счетами и картами, рекомендуется повторить попытку, — подчеркнули в пресс-службе, сообщает News.Ru.

14 августа пользователи столкнулись с техническими сложностями при использовании приложения "Сбербанк Онлайн", из-за которых некоторым было затруднено осуществление финансовых операций между счетами и картами. Представители банка не раскрыли причины сбоя, но предложили клиентам повторить операцию спустя некоторое время.

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