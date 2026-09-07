Успешные люди тоже терпят поражения: вот что не дает им остановиться после первой неудачи

Отношение к провалам как к естественной части жизненного пути определяет способность человека достигать поставленных целей, уверен кандидат психологических наук, телеведущий Михаил Хорс. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, что успех зависит не столько от врожденных черт характера, сколько от внутренней готовности принимать ошибки без эмоционального выгорания.

Ранее зарубежные исследователи пытались разгадать секрет личной эффективности. Ученые назвали качество, которое помогает добиться успеха, и оно оказалось важнее высокого уровня интеллекта. Речь идет о психологической гибкости и способности адаптироваться к изменениям, что перекликается с тезисами о важности мировоззренческих установок.

По словам психолога, внешне успешные люди часто кажутся баловнями судьбы, однако за каждым достижением скрывается серия неудачных попыток. Психолог подчеркнул, что ключевым отличием таких личностей является их реакция на поражение. Если человек воспринимает провал как катастрофу, его нервная система перегружается гневом или обидой, что лишает сил двигаться дальше.

Напротив, признание неудачи нормой позволяет сохранить ресурс для новых шагов. Часто такие установки формируются еще в детстве, когда неудача при поступлении или плохая оценка в школе транслируются родителями как нечто недопустимое.

"Неудача — норма жизни. Если человек искренне уверен, что неудача — это одна из норм жизни естественных, то когда с ним неудача случается, он не расстраивается, и у него больше сил, чтобы идти дальше и добиваться не этого, так другого", — отметил Хорс.

Вторым критическим фактором эксперт считает различие между причиной и целью. Большинство людей действуют, исходя из текущего дискомфорта — например, нехватки средств. Однако такая "мотивация болью" исчезает сразу после удовлетворения базовых потребностей, что заставляет человека останавливаться на полпути. Стоит учитывать, что дефицит финансовых ресурсов негативно влияет на когнитивные функции, ограничивая горизонт планирования.

"Мотивация болью идет: "Мне не хватает денег". Человек пошел на работу, денег стало больше и он останавливается. Потому что боль ушла. А ему бы пойти дальше, стать классным экспертом, но он не добивает дело до конца. Почему? А потому что у него не формализована цель", — рассказал специалист.

Для качественного рывка психолог рекомендует четко разделять факторы, подталкивающие к изменениям, и конкретные результаты, которых необходимо достичь. Без понимания финальной точки любая деятельность превращается в бесконечный процесс без развития. Важно также понимать, что чрезмерная нагрузка на психику в погоне за идеалом неэффективна. Специалисты подтверждают, что учебная нагрузка и профессиональный прессинг требуют разумного баланса для сохранения здоровья.

Кроме того, эксперты указывают на важность долгосрочного планирования в противовес импульсивным решениям. В частности, изменения в привычках дают более устойчивый результат, чем попытки кардинально поменять жизнь за один день. Также на пути к карьерным высотам не стоит забывать о личной сфере, так как поддержка близких часто становится тем фундаментом, который позволяет пережить временные трудности в бизнесе.

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