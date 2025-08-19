Секреты провала: почему известные автомобили исчезли с российских дорог
Некоторые бренды покинули Россию задолго до политических кризисов — просто потому, что не смогли удержаться на плаву. И дело не в запретах, а в отсутствии спроса.
General Motors: масштабный провал
Американский автогигант пострадал сильнее других. В 2015 году продажи GM в России обрушились на 75,5%. Под удар попали все марки концерна:
- Opel (-77,6%) — несмотря на удачные модели вроде Astra и кроссовера Mokka, бренд полностью ушёл с рынка.
- Chevrolet (-74,4%)
- Cadillac (-74,7%)
Opel, кстати, в 2017 году перешёл к PSA Peugeot-Citroen, но в Россию так и не вернулся.
Почему они не выжили?
После кризиса 2014 года многие покупатели пересмотрели предпочтения. Некогда популярные модели просто перестали быть востребованными — их вытеснили более доступные или практичные альтернативы.
