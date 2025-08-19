Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Авторынок
Авторынок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:16

Секреты провала: почему известные автомобили исчезли с российских дорог

Отзыв моделей и падение продаж: почему GM свернула бизнес в России в 2014 году

Некоторые бренды покинули Россию задолго до политических кризисов — просто потому, что не смогли удержаться на плаву. И дело не в запретах, а в отсутствии спроса.

General Motors: масштабный провал

Американский автогигант пострадал сильнее других. В 2015 году продажи GM в России обрушились на 75,5%. Под удар попали все марки концерна:

  • Opel (-77,6%) — несмотря на удачные модели вроде Astra и кроссовера Mokka, бренд полностью ушёл с рынка.
  • Chevrolet (-74,4%)
  • Cadillac (-74,7%)

Opel, кстати, в 2017 году перешёл к PSA Peugeot-Citroen, но в Россию так и не вернулся.

Почему они не выжили?

После кризиса 2014 года многие покупатели пересмотрели предпочтения. Некогда популярные модели просто перестали быть востребованными — их вытеснили более доступные или практичные альтернативы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи Zeekr 7X стартовали в Таиланде после успеха модели в Китае вчера в 18:03

Хит в Китае, теперь и в Таиланде: кроссовер Zeekr 7X покоряет новые рынки

Zeekr 7X вышел на рынок Таиланда: семейный кроссовер уже стал хитом в Китае, а теперь претендует на внимание покупателей по всему миру.

Читать полностью » Huawei и BAIC собрали 20 тысяч предзаказов на электрифицированный универсал Stelato S9T в Китае вчера в 17:58

Гонка электрокаров пошла по-новому сценарию: универсал из Китая смёл конкурентов в первые часы

Новый универсал Huawei и BAIC — Stelato S9T — за сутки собрал 20 000 предзаказов. Чем он привлёк покупателей и что в нём особенного?

Читать полностью » VinFast объявил о сворачивании продаж электромобилей в США и Европе вчера в 16:55

Хотели бросить вызов Tesla — а проиграли даже китайцам: чем закончилась история VinFast

Вьетнамский автогигант VinFast отказался от Европы и США: громкие амбиции не выдержали столкновения с реальностью, убытки росли, а конкуренты усиливали давление.

Читать полностью » ФССП и Autonews.ru назвали нетипичные основания для лишения водительских прав вчера в 15:52

Суд забирает права не только у пьяных — вот за что ещё остаются без удостоверения

В России можно лишиться прав не только за пьянку или встречку: кусты, номера и даже долги становятся причиной самой суровой санкции для водителей.

Читать полностью » Траты россиян на автомойки выросли на 35% за год вчера в 14:54

Средний чек на автомойку вырос на 35%: сколько теперь уходит из кошелька водителей

Россияне стали тратить на автомойки на 35% больше: где платят всего 331 рубль, а где чек превышает 2000, и почему разрыв в цене достигает шести раз?

Читать полностью » В Татарстане могут запустить производство машин Changan вчера в 12:39

Татарстан укрепляет позиции: регион претендует на роль ворот китайского автопрома

В Татарстане обсуждают запуск производства Changan. У региона есть готовая база и Иннополис, что делает его привлекательным для автопрома.

Читать полностью » ВСС: цены на ремонт и запчасти для европейских машин в России увеличились на 20–30% вчера в 12:16

Каждая поломка — как новый кредит: сколько стоит содержать европейский автомобиль

Ремонт европейских авто в России за год подорожал на 26%. Выросли цены на запчасти и работы, а покупатели всё реже берут новые машины.

Читать полностью » Mash: в НАС предложили запретить автомобильные номера с некоторыми буквами вчера в 11:18

Символы криминала на госномерах: власти готовятся поставить точку

В России могут изъять госномера с буквами АУЕ и ВОР: союз предложил их запретить, а владельцам таких машин придётся пройти перерегистрацию.

Читать полностью »

Новости
Еда

Повара рекомендуют шейную часть свинины для приготовления по-французски
Садоводство

В Оренбуржье рекомендуют заменять газоны гравийными лужайками и засухоустойчивыми растениями
Дом

Ремонт дивана своими силами: что делать с пружинами, каркасом и обивкой
Еда

Как приготовить скумбрию с картошкой в духовке
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Кемма Каннингем назвала пять упражнений для улучшения сна
Красота и здоровье

Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть признаком анемии
Культура и шоу-бизнес

Индия впервые передаст России мощи Будды Шакьямуни для поклонения в Калмыкии
Наука и технологии

Учёные обнаружили связь между гепатитом С и развитием шизофрении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru