Секреты провала: почему известные автомобили исчезли с российских дорог

Некоторые бренды покинули Россию задолго до политических кризисов — просто потому, что не смогли удержаться на плаву. И дело не в запретах, а в отсутствии спроса.

General Motors: масштабный провал

Американский автогигант пострадал сильнее других. В 2015 году продажи GM в России обрушились на 75,5%. Под удар попали все марки концерна:

Opel (-77,6%) — несмотря на удачные модели вроде Astra и кроссовера Mokka, бренд полностью ушёл с рынка.

Chevrolet (-74,4%)

Cadillac (-74,7%)

Opel, кстати, в 2017 году перешёл к PSA Peugeot-Citroen, но в Россию так и не вернулся.

Почему они не выжили?

После кризиса 2014 года многие покупатели пересмотрели предпочтения. Некогда популярные модели просто перестали быть востребованными — их вытеснили более доступные или практичные альтернативы.