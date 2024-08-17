Пионы: история, свойства и интересные факты, о которых вы не знали

Пионы - одни из самых узнаваемых и любимых цветов в мире. Эти роскошные, пышные бутоны, словно созданные для королевских садов, имеют многовековую историю и скрывают множество интересных фактов. Давайте познакомимся с некоторыми из них.
Старейшие в мире
Считается, что пионы произрастают на Земле около 2-4 миллионов лет. Первые их виды появились еще в эпоху динозавров! Неудивительно, что эти цветы успели обрасти богатой мифологией и символизмом в разных культурах.
Пион как лекарство
Ещё в Древнем Китае пионы использовались в качестве лекарственного средства. Их корни и семена применяли для лечения различных заболеваний - от мигрени до бессонницы. Современная фармацевтика также активно изучает целебные свойства этих цветов.
Царский цветок
В Китае пион был объявлен "царем цветов" и считался символом богатства, знатности и процветания. Только представители императорских семей могли выращивать эти роскошные бутоны в своих садах. За их культивацию простым людям грозило суровое наказание.
Съедобные лепестки
Несмотря на свою токсичность, лепестки пионов вполне съедобны и даже используются в кулинарии. В Китае, Японии и Корее их добавляют в чай, десерты, супы и другие блюда. Говорят, что они придают пикантный вкус и аромат.
Хранители сновидений
По древним верованиям, пионы способны защищать от злых духов и кошмаров. Их рекомендовали хранить под подушкой, чтобы они оберегали человека во время сна. Кроме того, пионы были символами мужского благополучия.
Многообразие видов
На сегодняшний день насчитывается более 30 видов и 10 000 сортов пионов. Они различаются по форме, размеру, окраске, аромату и другим характеристикам. От миниатюрных сортов до гигантских, всевозможные оттенки - от белого до пурпурного.
Итак, мы узнали, что пионы - это поистине удивительные цветы с богатой историей и многогранными свойствами. Возможно, после этих фактов вы по-новому оцените эту королеву садовых растений!
Фото: Kor!An (Андрей Корзун).
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