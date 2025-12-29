Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Terminator216 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:25

Завод будущего уже здесь: как ГАЗ решает кадровый вопрос с помощью робототехники

Горьковский автозавод ускоряет переход к высокоавтоматизированному производству: в 2025 году на предприятии заработали новые робототехнические комплексы, которые позволили нарастить выпуск отдельных деталей и узлов без увеличения численности персонала. Об этом сообщает пресс-служба Горьковского автозавода, уточняя, что в производственный процесс внедрены восемь роботизированных комплексов нового поколения. По итогам модернизации общее число промышленных роботов на площадках ГАЗа достигло 630 единиц, а уровень автоматизации на обновлённых участках превысил 85%.

Роботы на сварке лонжеронов и кузовов: ставка на качество и скорость

Одним из ключевых проектов стала автоматизация участка, где изготавливают лонжероны для "ГАЗель Next" и "ГАЗель NN". Здесь ввели в эксплуатацию автоматизированную линию с семью сварочными роботами. По данным пресс-службы, внедрение позволило улучшить качество сварки и увеличить объём выпуска с 9 до 12 комплектов в час, что напрямую влияет на темпы сборки в смежных цехах.

Параллельно шесть роботов интегрировали в сварку боковин кузовов "Соболь NN". Эффект от автоматизации на этом участке измеряется не только производительностью, но и стабильностью процессов: эффективность работы выросла вдвое, при этом штатная численность персонала была сохранена. Таким образом, предприятие делает акцент на повышении отдачи от оборудования, а не на расширении кадрового состава.

Новые линии для боковин кабин: рост производительности до 20 деталей в час

Ещё один крупный блок обновления затронул участок сварки боковин кабин для семейства "ГАЗель Next", "ГАЗель NN" и "Газон Next". На производстве запустили две новые автоматические линии, которые включают 22 робота и шесть поворотных столов. Такая конфигурация позволяет одновременно выполнять несколько операций и сокращает время на позиционирование деталей.

В результате производительность на участке выросла с 12 до 20 боковин в час. Для конвейера это означает снижение технологических "узких мест" и возможность быстрее закрывать потребности в кузовных элементах. Пресс-служба предприятия подчёркивает, что внедрение роботизации направлено на устойчивый рост выпуска и повышение воспроизводимого качества при серийной сборке.

Роботизация завода мостов и агрегатов и проекты под "Соболь NN 4х4"

На заводе мостов и агрегатов установили три новых автоматизированных комплекса. Два из них ориентированы на производство полноприводной версии "Соболь NN 4х4". Одновременно в штамповочно-сварочном цехе введён роботизированный комплекс для сборки и сварки подрамника этой модели. Он оснащён шестью сварочными роботами и тремя роботами-манипуляторами, что позволяет автоматизировать не только сварочную операцию, но и подачу, фиксацию и перемещение деталей.

Отдельно модернизация коснулась цеха, выпускающего шестерни, подвески и оси. Там начала работать автоматизированная линия из трёх секций, собирающих передний модуль автомобиля. Каждая секция выполняет свою задачу: сварку узлов подвески, сборку переднего моста и финальное объединение компонентов в единый узел.

630 роботов на заводе и более 85% автоматизации на обновлённых участках

По итогам внедрения новых решений количество промышленных роботов на Горьковском автозаводе достигло 630. На модернизированных производственных площадках уровень автоматизации превысил 85%. В пресс-службе подчёркивают, что предприятие рассматривает роботизацию как стратегический курс, который должен одновременно решать несколько задач: повышать производительность, обеспечивать стабильно высокое качество выпускаемой продукции и создавать более комфортные условия труда.

Таким образом, ГАЗ продолжает масштабное обновление производственных процессов, расширяя использование робототехники в сварке, сборке и производстве ключевых узлов. Запуск новых комплексов становится частью системной модернизации, рассчитанной на долгосрочный эффект — от увеличения выпуска до повышения технологической устойчивости предприятия.

