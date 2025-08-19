Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
упражнение воин в фитнес-зале
упражнение воин в фитнес-зале
Опубликована сегодня в 11:37

Фитнес начинается не с пресса: какие упражнения нужны каждой женщине

Тренер Иванна Идуш: гимнастика для лица нужна каждой женщине

Фитнес — это не только пресс и приседания. По словам тренера Иванны Идуш, есть базовый набор упражнений, который нужен каждой женщине, независимо от возраста и уровня подготовки.

Не забывайте про гимнастику для лица

Эксперт напоминает, что мышцы лица — такие же мышцы, как на теле, и им тоже нужна тренировка.

"Это способствует улучшению кровоснабжения тканей, ускорению лимфотока и активации мышц. Мышцы — это основа здоровья, они отвечают за красоту, форму и упругость, и лицо не является исключением", — отметила Идуш.

Регулярная гимнастика помогает сохранить чёткий овал, уменьшить отёчность и предотвратить ранние морщины.

Осанка — основа женской красоты

Ещё один важный момент, на который обращает внимание тренер — правильное положение корпуса.

"Чтобы предотвратить наклон головы вперед и опускание лица. Аналогично, при сутулости грудь будет опускаться. Чтобы увидеть результат, нужна грамотно составленная программа от тренера и регулярные тренировки", — подчеркнула Идуш.

Хорошая осанка не только визуально вытягивает силуэт, но и улучшает работу внутренних органов и дыхание.

Что стоит включить в ежедневную практику

  • короткий комплекс для шеи и плеч;
  • упражнения для укрепления мышц спины;
  • 5-7 минут фейсбилдинга;
  • растяжка грудного отдела.

Даже минимальные, но регулярные нагрузки дают заметный эффект уже через несколько недель.

