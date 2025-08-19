Фитнес начинается не с пресса: какие упражнения нужны каждой женщине
Фитнес — это не только пресс и приседания. По словам тренера Иванны Идуш, есть базовый набор упражнений, который нужен каждой женщине, независимо от возраста и уровня подготовки.
Не забывайте про гимнастику для лица
Эксперт напоминает, что мышцы лица — такие же мышцы, как на теле, и им тоже нужна тренировка.
"Это способствует улучшению кровоснабжения тканей, ускорению лимфотока и активации мышц. Мышцы — это основа здоровья, они отвечают за красоту, форму и упругость, и лицо не является исключением", — отметила Идуш.
Регулярная гимнастика помогает сохранить чёткий овал, уменьшить отёчность и предотвратить ранние морщины.
Осанка — основа женской красоты
Ещё один важный момент, на который обращает внимание тренер — правильное положение корпуса.
"Чтобы предотвратить наклон головы вперед и опускание лица. Аналогично, при сутулости грудь будет опускаться. Чтобы увидеть результат, нужна грамотно составленная программа от тренера и регулярные тренировки", — подчеркнула Идуш.
Хорошая осанка не только визуально вытягивает силуэт, но и улучшает работу внутренних органов и дыхание.
Что стоит включить в ежедневную практику
- короткий комплекс для шеи и плеч;
- упражнения для укрепления мышц спины;
- 5-7 минут фейсбилдинга;
- растяжка грудного отдела.
Даже минимальные, но регулярные нагрузки дают заметный эффект уже через несколько недель.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru