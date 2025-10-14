Вышел за хлебом — попал в базу? Система слежки шагает по Екатеринбургу
Екатеринбург может стать одним из первых городов Урала, где заработает масштабная система распознавания лиц. О планах внедрить технологию сообщил глава комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин во время заседания комиссий гордумы по безопасности жизнедеятельности и по бюджету.
Тысяча новых камер на улицах города
По словам Клюжина, в регионе уже ведётся работа над техническим заданием для подключения камер к системе распознавания лиц.
"В Екатеринбурге планируется поставить более тысячи видеокамер. Мы надеемся, что в следующем году они будут установлены и запущены", — отметил он.
Если сроки будут соблюдены, система начнёт функционировать в 2026 году, став частью широкой программы цифровизации городской безопасности.
Инициатива депутатов и пример Москвы
Идея объединить камеры видеонаблюдения в единую интеллектуальную систему была предложена ещё в прошлом году депутатом Александром Колесниковым. Он предложил использовать московский опыт, где распознавание лиц помогает полиции оперативно выявлять преступников и нарушителей.
Колесников подчеркнул, что такая технология позволит существенно повысить эффективность работы правоохранительных органов и сократить время на расследование преступлений.
Цифровая безопасность — тренд будущего
Внедрение системы распознавания лиц — шаг, который вызывает споры, но отражает общий мировой тренд на развитие "умных городов" и технологий наблюдения. Власти Екатеринбурга уверены, что проект поможет сделать город безопаснее и современнее, особенно при условии строгого контроля за использованием данных.
