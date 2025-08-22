После 30 лицо теряет молодость: что делать, чтобы повернуть время вспять

Если в возрасте за тридцать лицо вдруг теряет чёткость, появляется отёчность, скулы начинают сползать, а брыли становятся заметнее, то проблема может заключаться в птозе. Недуг не всегда связан с возрастом или привычкой хмуриться. Иногда признаки опущения тканей появляются задолго до первых морщин. Причины негативного явления могут быть гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, отметила пластический хирург Оксана Решетняк. Птоз может быть вызван различными факторами, и требует комплексного подхода к коррекции.

По её словам, птозом называют опущение мягких тканей лица под действием силы тяжести. Он может быть естественным возрастным процессом, который развивается медленно после 40-45 лет, или же преждевременным — когда лицо "оплывает" уже к 25-35 годам. Именно с этим чаще всего обращаются к косметологам женщины, которые вроде бы ухаживают за собой и хорошо спят, но всё равно замечают проблемы. Птоз может значительно изменить внешний вид лица, делая его более уставшим и старым.

Не только возраст и мимика: причины птоза и индивидуальные особенности

Собеседница подчеркнула, что мимика действительно влияет на развитие птоза. Однако если бы причина заключалась только в этом, то недуг развивался бы у всех одинаково. На самом же деле факторов намного больше: форма костей, структура подкожного жира, положение скул, ширина нижней части лица. Форма лица, структура тканей и генетическая предрасположенность играют важную роль в развитии птоза.

Обладательницы округлого или тяжёлого овала лица с низким лбом и короткой шеей изначально имеют менее устойчивую к гравитации структуру. Такие лица чаще стареют по "деформационно-отёчному" типу — с брылями и потерей чётких контуров. Определенные типы лица более склонны к развитию птоза из-за особенностей структуры тканей и костей.

Комплексный и системный подход: профилактика и коррекция преждевременного птоза

Тем не менее современная косметология предлагает гораздо больше возможностей, чем просто "освежить" лицо. Подход к профилактике и коррекции преждевременного птоза должен быть комплексным и системным, а не ограничиваться отдельными процедурами. Для борьбы с птозом используют аппаратные методики. Современные методы косметологии позволяют эффективно бороться с птозом и вернуть лицу молодой и свежий вид.

Например, SMAS-лифтинг с помощью ультразвука или микрофокусного HIFU воздействует на глубокие слои тканей, укрепляя апоневротический каркас. SMAS-лифтинг является эффективным методом укрепления глубоких слоев тканей и подтяжки лица.

Инъекционные процедуры: восстановление утраченной опоры и коррекция гипертонуса мышц

Инъекционные процедуры также играют важную роль. Филлеры применяются не для увеличения объёма ради объёма, а для восстановления утраченной опоры в средней зоне лица. Ботулинотерапия помогает мягко скорректировать гипертонус мышц. Инъекционные процедуры позволяют восстановить утраченные объемы и скорректировать мимику, улучшая контуры лица.

Интересные факты о старении кожи лица

Старение кожи лица связано с уменьшением выработки коллагена и эластина.

Солнечное излучение является одним из главных факторов, ускоряющих старение кожи.

Генетика играет важную роль в определении типа старения кожи.

В заключение, птоз является распространенной проблемой, которая может возникать не только с возрастом, но и в более молодом возрасте. Комплексный подход к профилактике и коррекции птоза с использованием аппаратных и инъекционных методов позволяет эффективно бороться с этим явлением и вернуть лицу молодой и свежий вид.