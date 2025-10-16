Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Charli XCX
Charli XCX
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:06

Секреты красоты от Charli XCX: почему певица отказалась от ботокса

Charli XCX рассказала о планах сделать пластическую операцию

Charli XCX открыто рассказала о своих планах на пластическую операцию и взглядах на косметологические процедуры. Певица поделилась этим в свежем интервью для Vanity Fair, опубликованном 14 октября, подчеркнув, что регулярно размышляет о том, какие изменения хотела бы внести в своё лицо.

От ботокса к пластике

Ранее Чарли использовала ботокс, но со временем отказалась от инъекций из-за необходимости сохранять подвижность мимики для актёрской карьеры. По её словам, опыт применения ботокса оставил яркие воспоминания:

"Когда я делала инъекции ботокса, мои брови выглядели так безумно", — вспомнила певица Charli XCX.

Сейчас она признаётся, что постоянно задумывается о том, как можно улучшить черты лица. Желание "тянуть, растягивать и переделывать" внешность сопровождает её почти каждый день, и певица старается контролировать эту навязчивую мысль, напоминая себе о мере.

Изучение процедур

Charli XCX отмечает, что интерес к косметологии не ограничивается поверхностным интересом — она внимательно изучает различные процедуры на медицинских сайтах, анализирует возможности и риски, но часто не может определиться с конкретной методикой.

"Боже мой, я просто одержима этим всем", — заключила артистка.

Такой подход показывает, что для неё это не просто мода или желание соответствовать внешним стандартам, а глубокий интерес к эстетическим изменениям, совмещённый с вниманием к собственному образу и профессиональной деятельности.

Советы шаг за шагом для интересующихся косметологией

  1. Изучайте только проверенные медицинские ресурсы и официальные сайты клиник.

  2. Прежде чем записаться на процедуру, консультируйтесь с несколькими специалистами.

  3. Определите для себя реальные цели изменений и оцените возможные последствия.

  4. Ведите дневник ощущений и визуальных изменений, чтобы отслеживать эффект и настроение.

  5. Не спешите с кардинальными процедурами — сначала опробуйте безопасные минимальные методы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: самовольное использование косметических инъекций.
    Последствие: непропорциональные или неестественные черты лица.
    Альтернатива: консультация у сертифицированного дерматолога или пластического хирурга.

  • Ошибка: слепое следование трендам.
    Последствие: краткосрочное удовлетворение, долговременный дискомфорт.
    Альтернатива: индивидуальный подход, анализ пропорций лица и собственных предпочтений.

А что если…

Если не контролировать интерес к косметологии, можно попасть в ситуацию, когда процедуры станут источником стресса и самокритики. Важно сохранять баланс и учитывать мнение профессионалов.

Плюсы и минусы косметических процедур

Плюсы Минусы
Улучшение эстетического внешнего вида Возможные побочные эффекты и осложнения
Повышение уверенности в себе Финансовые затраты
Возможность корректировать возрастные изменения Не всегда предсказуемый результат
Разнообразие методик и подходов Необходимость регулярного поддержания результата

FAQ

Как выбрать процедуру, подходящую для лица?
Опирайтесь на консультацию профессионала и учитывайте индивидуальные особенности кожи и анатомии.

Сколько стоит пластическая операция?
Стоимость зависит от типа процедуры, уровня клиники и региона. Цены могут сильно варьироваться.

Что лучше — инъекции или хирургическая коррекция?
Это зависит от желаемого результата: инъекции безопаснее и менее травматичны, хирургическая коррекция даёт более стойкий эффект.

Мифы и правда

  1. Миф: все пластические операции делают одинаково опасными.
    Правда: современные методики минимизируют риски при правильном подходе.

  2. Миф: косметология — только для женщин.
    Правда: мужчины тоже активно используют косметические процедуры для ухода за внешностью.

  3. Миф: результат сразу виден навсегда.
    Правда: некоторые процедуры требуют повторного курса или поддерживающих действий.

Интересные факты

  1. Charli XCX изучает процедуры на медицинских сайтах самостоятельно.

  2. Отказ от ботокса связан с сохранением мимики для актёрской работы.

  3. Певица открыто обсуждает свои сомнения и навязчивые мысли о внешности, что редко встречается в публичных интервью звёзд.

Исторический контекст

Пластические операции и косметология активно развиваются с конца XX века. Изначально они были доступны лишь избранным, но современные технологии сделали процедуры безопаснее, доступнее и более разнообразными.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джон Ландау: поддержка Курта Расселла помогла вчера в 19:59
Когда "Титаник" тонул ещё до премьеры: как Кэмерон воевал со студией за свой фильм

Когда "Титаник" считали катастрофой, одна фраза Курта Рассела изменила всё. Продюсер Джон Ландау рассказал, как фильм Кэмерона выжил вопреки всему.

Читать полностью » Леонардо Ди Каприо снимет фильм о Беле Лугоши для Universal Pictures вчера в 18:13
Когда Дракула встретил Ди Каприо — Голливуд воскрешает самую мрачную легенду кино

Леонардо Ди Каприо готовит фильм о Беле Лугоши — человеке, превратившем образ Дракулы в легенду и ставшем её пленником. История о славе, одиночестве и наследии.

Читать полностью » Бен Стиллер признал ошибки в воспитании детей из-за чрезмерной занятости на съёмках — Entertainment Weekly вчера в 17:49
Работа вместо детства: Бен Стиллер признался в самых болезненных промахах как отца

Бен Стиллер откровенно рассказал о своих родительских ошибках и том, как перфекционизм мешал уделять детям достаточно времени.

Читать полностью » Эмма Робертс сыграет главную роль в фильме вчера в 16:43
Романтика под прицелом: новые загадки Эммы Робертс заставят сердце биться чаще

Эмма Робертс сыграет в экранизации бестселлера Ребекки Серл, где героиня сталкивается с загадочными датами окончания отношений и неожиданной любовью.

Читать полностью » Евгений Касперский: хакеры кормят ИИ фальшивыми данными и вызывают ошибки вчера в 16:06
Мозг под атакой: как хакеры сводят ИИ с ума поддельными данными

Хакеры научились "взламывать" искусственный интеллект через искажённые данные, превращая алгоритмы в инструмент мошенников и создавая новые угрозы безопасности.

Читать полностью » Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поддерживают дружеские отношения вчера в 15:52
Секрет счастливой дружбы: как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сохраняют контакт

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова вместе на премьере, но это не роман — звезды сосредоточены на карьере и поддержке друг друга.

Читать полностью » Принц Уильям ограничивает гаджеты и вводит домашние обязанности для детей вчера в 14:46
Маленькие короли без короны: как принц Уильям учит Джорджа, Шарлотту и Луи ответственности

Принц Уильям поделился принципами воспитания детей: как создать простую, дисциплинированную и здоровую атмосферу даже в королевской семье.

Читать полностью » Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила грудные импланты вчера в 13:43
Имидж рушится — личность побеждает: как удаление имплантов изменило восприятие Бекхэм

Виктория Бекхэм раскрыла, почему отказалась от грудных имплантов, и как этот шаг помог ей укрепить профессиональный имидж в мире моды.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Бархатцы можно применять как мульчу, удобрение и средство защиты растений — Сергей Лебедев
Наука
IGN уточнил, что лучше всего затмение 2027 года можно будет наблюдать на юге Испании
Авто и мото
GDD: поднятие руки пешеходом делает движение более комфортным
Еда
Кулинар из Флоренции заявил, что рецепт Arista di Maiale не менялся 500 лет
Спорт и фитнес
Учёные из Бразилии и Германии подтвердили влияние спорта на защиту организма
Садоводство
Университет Джорджии: второй слой мульчи помогает защитить корни растений от перепадов температуры
Спорт и фитнес
Онлайн-платформы предлагают персональные программы тренировок без участия тренера
Красота и здоровье
Врач Сара Марин объяснила, как кофе влияет на женщин после менопаузы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet