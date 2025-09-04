Невидимые болезни становятся видимыми: странные изменения, за которыми нужно следить

Наше лицо — это своеобразное зеркало здоровья. Часто оно подаёт первые сигналы о неполадках в организме задолго до того, как болезнь проявится болью или другими явными симптомами. Врачи подчёркивают: внимательно наблюдая за изменениями кожи, глаз или губ, можно вовремя заподозрить серьёзные заболевания.

Жёлтые бугорки у глаз

Небольшие образования около внутренних уголков глаз могут оказаться ксантелазмой — отложением холестерина в коже. Эти жёлтые пятна безболезненны, не чешутся и растут медленно, но сигналят о повышенном холестерине и риске сердечно-сосудистых болезней. При их появлении необходимо сдать анализ крови и обратиться к врачу.

Внезапная бледность

Резко побледневшее лицо — тревожный признак анемии. Особенно опасно, если бледность сочетается с желтоватым оттенком кожи: это может говорить о дефиците витамина B12. При такой анемии кожа становится восковой, ногти ломкими, а человек постоянно мёрзнет. Игнорировать эти симптомы нельзя.

Землистый цвет кожи

Серый или жёлтый оттенок лица вместе с пожелтевшими белками глаз указывает на проблемы с печенью — от гепатита до цирроза. Желтизна появляется из-за накопления билирубина, который в норме должна перерабатывать печень.

Тёмные пятна на скулах

Хлоазма — пигментные пятна неправильной формы на лице — может сигналить о гормональных нарушениях: проблемах щитовидной железы, надпочечников или яичников. У мужчин такие пятна нередко связаны с печенью или эндокринными сбоями.

Синюшные губы

Цианоз — посинение губ и кожи вокруг рта — указывает на нехватку кислорода в крови. Причина может быть в сердечной недостаточности, болезнях лёгких или нарушениях кровообращения. Такое состояние требует немедленного обращения к врачу.

Отёки под глазами

Если мешки под глазами появляются каждое утро и держатся дольше, чем после бессонной ночи, это может быть сигналом проблем с почками. Такие отёки характерны своей мягкостью и исчезают к вечеру.

Внезапная асимметрия лица

Неожиданная "кривизна" улыбки или неподвижность одной половины лица — возможный симптом инсульта. В этом случае счёт идёт на минуты, необходимо срочно вызывать скорую помощь.

Тёмные круги с припухлостью

Если круги под глазами сочетаются с отёчностью и заложенностью носа, вероятна хроническая аллергия. Такие "аллергические фонари" часто указывают на контакт с постоянным аллергеном — пылью, шерстью или плесенью.

