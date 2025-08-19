Лицо без эмоций: почему Леонтьев рискует потерять мимику навсегда

Можно ли потерять мимику из-за пластики? В случае певца Валерия Леонтьева этот вопрос перестал быть риторическим. Специалисты считают, что многолетнее увлечение инъекциями и хирургическими вмешательствами может обернуться для артиста серьезными последствиями.

Опасность "порочного круга"

Пластический хирург Сергей Свиридов в беседе с изданием "Абзац" отметил, что у Леонтьева в лице присутствуют филлеры. При регулярном введении подобных препаратов, по словам врача, существует риск развития спаечных процессов.

"Они могут деформировать контур лица в виде впадин. В таком случае нужно ввести еще больше филлеров, чтобы скрыть неровности. Возникает порочный круг, когда предыдущее действие усугубляет последующее. Предположу, что он вошел в этот порочный круг", — заявил хирург.

Что грозит артисту

Свиридов подчеркнул: если Леонтьев решит отказаться от филлеров, он может столкнуться с крайне неприятными последствиями — от неровностей кожи до частичной потери мимики. Для исполнителя, чья сценическая подача во многом строится на эмоциях, это может оказаться настоящим профессиональным ударом.

История предыдущих операций

Проблемы у певца с внешностью обсуждаются уже не первый год. Еще в январе издание kp.ru сообщало, что артист якобы перенес несколько операций после неудачной пластики век. По данным журналистов, он сделал повторную коррекцию глаз, а также хирургические вмешательства на коленях.

Знакомые Леонтьева уверяют, что проблемы с блефаропластикой певец уже решил. Однако официальные представители артиста традиционно воздерживаются от комментариев.