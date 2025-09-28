Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:10

15 минут в день, и кожа подтянется: как фейсбилдинг заменяет дорогие процедуры

Профессор и косметолог Флора Саркисова: фейсбилдинг доступен каждому и эффективен для омоложения

Желание сохранить молодость и упругость кожи нередко заставляет нас обращаться к косметологам, прибегать к уколам или дорогостоящим кремам. Но существует метод, который не требует больших затрат и при этом доказал свою эффективность — гимнастика для лица, или фейсбилдинг. Это целая система упражнений, направленная на укрепление мышц и улучшение состояния кожи.

С возрастом мышцы лица ослабевают, кожа теряет эластичность, появляются морщины и второй подбородок. Фейсбилдинг помогает поддерживать тонус, стимулирует кровообращение и лимфоток, что способствует естественной подтяжке и свежему виду.

"Ключевое преимущество фейсбилдинга — его доступность. Заниматься можно где угодно, в том числе и дома", — отметила профессор, косметолог, заслуженный врач РФ Флора Саркисова.

Преимущества фейсбилдинга

• Подтяжка овала лица и укрепление мышечного каркаса.
• Улучшение цвета кожи и устранение тусклости.
• Разглаживание морщин и замедление процессов старения.
• Снижение отёков и устранение токсинов.
• Коррекция носогубных складок и второго подбородка.

Основные принципы занятий

  1. Правильное дыхание. Работайте на выдохе, расслабляйтесь на вдохе.

  2. Расслабление мышц. Перед тренировкой сделайте лёгкий массаж лица и шеи.

  3. Регулярность. Для устойчивого результата нужно заниматься системно — минимум 2 раза в неделю.

Показания и противопоказания

Фейсбилдинг полезен при первых признаках старения, появлении "гусиных лапок", нечетком контуре лица или отёках. Заниматься можно в любом возрасте.

Противопоказание лишь одно — онкология головы и шеи. В остальных случаях, включая восстановление после похудения или неврологические проблемы, гимнастика не запрещена и даже может быть рекомендована.

12 упражнений для лица

Для лба

  1. Против вертикальных морщин. Надавите пальцами у переносицы и сводите брови, преодолевая сопротивление.

  2. Против горизонтальных морщин. Удерживайте пальцами брови и пытайтесь поднять их, создавая напряжение.

Для глаз

  1. Свежий взгляд. Легко прижмите пальцы к уголкам глаз, откройте глаза максимально широко.

  2. Упругость кожи вокруг глаз. Приподнимите височную зону пальцами и прищурьтесь нижним веком.

Для щёк

  1. Против носогубных складок. Разглаживайте кожу костяшками пальцев от губ к ушам.

  2. Подтянутый овал. Надувайте щеки, преодолевая сопротивление ладоней.

  3. Воздушный шарик. Перекатывайте воздух из одной щеки в другую.

Для подбородка и шеи

  1. Лимфодренаж. Проводите ладонями от центра подбородка к ключицам.

  2. Сопротивление. Упритесь подбородком в кулак и открывайте рот.

  3. Растяжка. Запрокиньте голову и давите языком на нёбо.

Для губ

  1. Улыбка и "бутончик". Сожмите губы, затем вытяните их вперёд.

  2. "Утиный клюв". Вытяните губы трубочкой и удерживайте 10 секунд.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте занятия перед зеркалом.

  2. Делайте упражнения на очищённой коже.

  3. Следите за осанкой — спина должна быть прямой.

  4. Увеличивайте нагрузку постепенно.

  5. Сосредоточьтесь на технике, а не на скорости.

  6. Регулярно завершайте тренировку расслабляющим массажем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Занятия без подготовки кожи → раздражение → очистка и увлажнение перед тренировкой.

  • Резкие движения → микротравмы кожи → плавные и контролируемые движения.

  • Отсутствие регулярности → отсутствие эффекта → 10-15 минут ежедневно или дважды в неделю.

А что если…

• Если нет времени на полноценный комплекс — сделайте хотя бы 2-3 упражнения (для глаз, щёк и шеи).
• Если кожа склонна к сухости — сочетайте гимнастику с увлажняющей маской.
• Если результат не виден сразу — продолжайте: эффект накопительный и проявляется через 1-2 месяца.

Плюсы и минусы фейсбилдинга

Плюсы Минусы
Доступность и бесплатность Требует регулярности
Безопасность, без уколов и операций Результат появляется постепенно
Улучшение здоровья кожи и лимфотока Неправильная техника может снизить эффективность
Возможность заниматься дома Нужна дисциплина

FAQ

С какого возраста можно начинать гимнастику для лица?
С любого — от первых мимических морщин до зрелого возраста.

Сколько времени нужно?
Достаточно 10-15 минут в день или 2 раза в неделю по 20 минут.

Когда лучше заниматься?
Утром или днём, когда уровень кортизола ниже.

Мифы и правда

  • Миф: фейсбилдинг заменяет пластическую операцию.
    Правда: он улучшает тонус и состояние кожи, но не даёт мгновенного эффекта.

  • Миф: заниматься можно нерегулярно.
    Правда: только системность даёт результат.

  • Миф: упражнения вредны при проблемах с нервами.
    Правда: в некоторых случаях они даже полезны благодаря лимфодренажному эффекту.

3 факта о фейсбилдинге

• Методика появилась в Европе в 1980-х годах и быстро стала популярной.
• Многие упражнения основаны на медицинской реабилитации после травм.
• В Японии фейсбилдинг признан официальным направлением эстетической медицины.

Исторический контекст

  1. В 1980-х годах в США и Европе появились первые книги и школы по гимнастике для лица.

  2. В 2000-х метод стал популярен в Азии благодаря японским косметологам.

  3. Сегодня фейсбилдинг активно интегрируют в СПА-программы и онлайн-тренировки.

