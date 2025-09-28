15 минут в день, и кожа подтянется: как фейсбилдинг заменяет дорогие процедуры
Желание сохранить молодость и упругость кожи нередко заставляет нас обращаться к косметологам, прибегать к уколам или дорогостоящим кремам. Но существует метод, который не требует больших затрат и при этом доказал свою эффективность — гимнастика для лица, или фейсбилдинг. Это целая система упражнений, направленная на укрепление мышц и улучшение состояния кожи.
С возрастом мышцы лица ослабевают, кожа теряет эластичность, появляются морщины и второй подбородок. Фейсбилдинг помогает поддерживать тонус, стимулирует кровообращение и лимфоток, что способствует естественной подтяжке и свежему виду.
"Ключевое преимущество фейсбилдинга — его доступность. Заниматься можно где угодно, в том числе и дома", — отметила профессор, косметолог, заслуженный врач РФ Флора Саркисова.
Преимущества фейсбилдинга
• Подтяжка овала лица и укрепление мышечного каркаса.
• Улучшение цвета кожи и устранение тусклости.
• Разглаживание морщин и замедление процессов старения.
• Снижение отёков и устранение токсинов.
• Коррекция носогубных складок и второго подбородка.
Основные принципы занятий
-
Правильное дыхание. Работайте на выдохе, расслабляйтесь на вдохе.
-
Расслабление мышц. Перед тренировкой сделайте лёгкий массаж лица и шеи.
-
Регулярность. Для устойчивого результата нужно заниматься системно — минимум 2 раза в неделю.
Показания и противопоказания
Фейсбилдинг полезен при первых признаках старения, появлении "гусиных лапок", нечетком контуре лица или отёках. Заниматься можно в любом возрасте.
Противопоказание лишь одно — онкология головы и шеи. В остальных случаях, включая восстановление после похудения или неврологические проблемы, гимнастика не запрещена и даже может быть рекомендована.
12 упражнений для лица
Для лба
-
Против вертикальных морщин. Надавите пальцами у переносицы и сводите брови, преодолевая сопротивление.
-
Против горизонтальных морщин. Удерживайте пальцами брови и пытайтесь поднять их, создавая напряжение.
Для глаз
-
Свежий взгляд. Легко прижмите пальцы к уголкам глаз, откройте глаза максимально широко.
-
Упругость кожи вокруг глаз. Приподнимите височную зону пальцами и прищурьтесь нижним веком.
Для щёк
-
Против носогубных складок. Разглаживайте кожу костяшками пальцев от губ к ушам.
-
Подтянутый овал. Надувайте щеки, преодолевая сопротивление ладоней.
-
Воздушный шарик. Перекатывайте воздух из одной щеки в другую.
Для подбородка и шеи
-
Лимфодренаж. Проводите ладонями от центра подбородка к ключицам.
-
Сопротивление. Упритесь подбородком в кулак и открывайте рот.
-
Растяжка. Запрокиньте голову и давите языком на нёбо.
Для губ
-
Улыбка и "бутончик". Сожмите губы, затем вытяните их вперёд.
-
"Утиный клюв". Вытяните губы трубочкой и удерживайте 10 секунд.
Советы шаг за шагом
-
Начинайте занятия перед зеркалом.
-
Делайте упражнения на очищённой коже.
-
Следите за осанкой — спина должна быть прямой.
-
Увеличивайте нагрузку постепенно.
-
Сосредоточьтесь на технике, а не на скорости.
-
Регулярно завершайте тренировку расслабляющим массажем.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Занятия без подготовки кожи → раздражение → очистка и увлажнение перед тренировкой.
-
Резкие движения → микротравмы кожи → плавные и контролируемые движения.
-
Отсутствие регулярности → отсутствие эффекта → 10-15 минут ежедневно или дважды в неделю.
А что если…
• Если нет времени на полноценный комплекс — сделайте хотя бы 2-3 упражнения (для глаз, щёк и шеи).
• Если кожа склонна к сухости — сочетайте гимнастику с увлажняющей маской.
• Если результат не виден сразу — продолжайте: эффект накопительный и проявляется через 1-2 месяца.
Плюсы и минусы фейсбилдинга
|Плюсы
|Минусы
|Доступность и бесплатность
|Требует регулярности
|Безопасность, без уколов и операций
|Результат появляется постепенно
|Улучшение здоровья кожи и лимфотока
|Неправильная техника может снизить эффективность
|Возможность заниматься дома
|Нужна дисциплина
FAQ
С какого возраста можно начинать гимнастику для лица?
С любого — от первых мимических морщин до зрелого возраста.
Сколько времени нужно?
Достаточно 10-15 минут в день или 2 раза в неделю по 20 минут.
Когда лучше заниматься?
Утром или днём, когда уровень кортизола ниже.
Мифы и правда
-
Миф: фейсбилдинг заменяет пластическую операцию.
Правда: он улучшает тонус и состояние кожи, но не даёт мгновенного эффекта.
-
Миф: заниматься можно нерегулярно.
Правда: только системность даёт результат.
-
Миф: упражнения вредны при проблемах с нервами.
Правда: в некоторых случаях они даже полезны благодаря лимфодренажному эффекту.
3 факта о фейсбилдинге
• Методика появилась в Европе в 1980-х годах и быстро стала популярной.
• Многие упражнения основаны на медицинской реабилитации после травм.
• В Японии фейсбилдинг признан официальным направлением эстетической медицины.
Исторический контекст
-
В 1980-х годах в США и Европе появились первые книги и школы по гимнастике для лица.
-
В 2000-х метод стал популярен в Азии благодаря японским косметологам.
-
Сегодня фейсбилдинг активно интегрируют в СПА-программы и онлайн-тренировки.
