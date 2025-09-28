15 минут в день, и кожа подтянется: как фейсбилдинг заменяет дорогие процедуры

Желание сохранить молодость и упругость кожи нередко заставляет нас обращаться к косметологам, прибегать к уколам или дорогостоящим кремам. Но существует метод, который не требует больших затрат и при этом доказал свою эффективность — гимнастика для лица, или фейсбилдинг. Это целая система упражнений, направленная на укрепление мышц и улучшение состояния кожи.

С возрастом мышцы лица ослабевают, кожа теряет эластичность, появляются морщины и второй подбородок. Фейсбилдинг помогает поддерживать тонус, стимулирует кровообращение и лимфоток, что способствует естественной подтяжке и свежему виду.

"Ключевое преимущество фейсбилдинга — его доступность. Заниматься можно где угодно, в том числе и дома", — отметила профессор, косметолог, заслуженный врач РФ Флора Саркисова.

Преимущества фейсбилдинга

• Подтяжка овала лица и укрепление мышечного каркаса.

• Улучшение цвета кожи и устранение тусклости.

• Разглаживание морщин и замедление процессов старения.

• Снижение отёков и устранение токсинов.

• Коррекция носогубных складок и второго подбородка.

Основные принципы занятий

Правильное дыхание. Работайте на выдохе, расслабляйтесь на вдохе. Расслабление мышц. Перед тренировкой сделайте лёгкий массаж лица и шеи. Регулярность. Для устойчивого результата нужно заниматься системно — минимум 2 раза в неделю.

Показания и противопоказания

Фейсбилдинг полезен при первых признаках старения, появлении "гусиных лапок", нечетком контуре лица или отёках. Заниматься можно в любом возрасте.

Противопоказание лишь одно — онкология головы и шеи. В остальных случаях, включая восстановление после похудения или неврологические проблемы, гимнастика не запрещена и даже может быть рекомендована.

12 упражнений для лица

Для лба

Против вертикальных морщин. Надавите пальцами у переносицы и сводите брови, преодолевая сопротивление. Против горизонтальных морщин. Удерживайте пальцами брови и пытайтесь поднять их, создавая напряжение.

Для глаз

Свежий взгляд. Легко прижмите пальцы к уголкам глаз, откройте глаза максимально широко. Упругость кожи вокруг глаз. Приподнимите височную зону пальцами и прищурьтесь нижним веком.

Для щёк

Против носогубных складок. Разглаживайте кожу костяшками пальцев от губ к ушам. Подтянутый овал. Надувайте щеки, преодолевая сопротивление ладоней. Воздушный шарик. Перекатывайте воздух из одной щеки в другую.

Для подбородка и шеи

Лимфодренаж. Проводите ладонями от центра подбородка к ключицам. Сопротивление. Упритесь подбородком в кулак и открывайте рот. Растяжка. Запрокиньте голову и давите языком на нёбо.

Для губ

Улыбка и "бутончик". Сожмите губы, затем вытяните их вперёд. "Утиный клюв". Вытяните губы трубочкой и удерживайте 10 секунд.

Советы шаг за шагом

Начинайте занятия перед зеркалом. Делайте упражнения на очищённой коже. Следите за осанкой — спина должна быть прямой. Увеличивайте нагрузку постепенно. Сосредоточьтесь на технике, а не на скорости. Регулярно завершайте тренировку расслабляющим массажем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Занятия без подготовки кожи → раздражение → очистка и увлажнение перед тренировкой.

Резкие движения → микротравмы кожи → плавные и контролируемые движения.

Отсутствие регулярности → отсутствие эффекта → 10-15 минут ежедневно или дважды в неделю.

А что если…

• Если нет времени на полноценный комплекс — сделайте хотя бы 2-3 упражнения (для глаз, щёк и шеи).

• Если кожа склонна к сухости — сочетайте гимнастику с увлажняющей маской.

• Если результат не виден сразу — продолжайте: эффект накопительный и проявляется через 1-2 месяца.

Плюсы и минусы фейсбилдинга

Плюсы Минусы Доступность и бесплатность Требует регулярности Безопасность, без уколов и операций Результат появляется постепенно Улучшение здоровья кожи и лимфотока Неправильная техника может снизить эффективность Возможность заниматься дома Нужна дисциплина

FAQ

С какого возраста можно начинать гимнастику для лица?

С любого — от первых мимических морщин до зрелого возраста.

Сколько времени нужно?

Достаточно 10-15 минут в день или 2 раза в неделю по 20 минут.

Когда лучше заниматься?

Утром или днём, когда уровень кортизола ниже.

Мифы и правда

Миф: фейсбилдинг заменяет пластическую операцию.

Правда: он улучшает тонус и состояние кожи, но не даёт мгновенного эффекта.

Миф: заниматься можно нерегулярно.

Правда: только системность даёт результат.

Миф: упражнения вредны при проблемах с нервами.

Правда: в некоторых случаях они даже полезны благодаря лимфодренажному эффекту.

3 факта о фейсбилдинге

• Методика появилась в Европе в 1980-х годах и быстро стала популярной.

• Многие упражнения основаны на медицинской реабилитации после травм.

• В Японии фейсбилдинг признан официальным направлением эстетической медицины.

Исторический контекст