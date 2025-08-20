Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Алена Апина
Алена Апина
© commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:49

Натуральная красота, созданная скальпелем: секреты Алёны Апиной

Сергей Свиридов оценил возможные процедуры омоложения Алены Апиной

Шестой десяток — а выглядеть можно моложе сорока? История Алены Апиной как раз про это. К юбилею певица предстала заметно посвежевшей, что не осталось без внимания специалистов. Известный пластический хирург Сергей Свиридов поделился своим мнением о том, какие процедуры могли помочь артистке сохранить естественную красоту.

Что заметил эксперт

По словам хирурга, поддерживать столь ухоженный внешний вид в 60 лет без хирургических вмешательств практически невозможно.

"Конечно, есть исключения, но они очень редко бывают. На лице Алены Апиной я вижу характерные признаки SMAS-лифтинга", — отметил Свиридов.

Эта процедура считается одной из самых эффективных при возрастных изменениях. Она воздействует на глубокие слои кожи и мышечно-апоневротическую систему лица, что позволяет достичь стойкого и при этом естественного результата.

Особенности метода

Специалист уточнил, что разновидностей SMAS-лифтинга существует несколько. Одним из наиболее популярных вариантов является так называемый Ponytail lifting.

"У Алены Апиной, вероятно, выполнен такой лифтинг лица. Если это действительно так, то результат очень хороший. Более того, это может быть не первый лифтинг в жизни певицы. Но самое главное, что Алена Апина сохранила свой натуральный внешний вид", — подчеркнул хирург.

При Ponytail lifting разрезы делаются в заушной зоне, благодаря чему они остаются практически незаметными. Эта техника особенно востребована у звезд, которым важно выглядеть молодо, но без явных признаков хирургического вмешательства.

Сколько стоит красота

По оценке Сергея Свиридова, стоимость подобной процедуры варьируется от двух до трёх миллионов рублей. Это зависит от клиники, уровня врача и объёма работы. Хирург также добавил, что для поддержания эффекта подобную операцию можно повторять через определённое время.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Daily Mail: контракт Гарри и Меган с Netflix теперь финансируется только по утверждённым проектам сегодня в 7:27

Игра без гарантий: чем обернётся "элегантное" партнёрство Гарри и Меган со стриминговым гигантом

Принц Гарри и Меган Маркл продлили контракт с Netflix, но на новых условиях: теперь деньги они будут получать только за одобренные проекты.

Читать полностью » Создатели сегодня в 5:23

Netflix теряет своих звёзд: создатели "Очень странных дел" уходят к другой студии

Братья Дафферы, создатели "Очень странных дел", подписали эксклюзивный контракт с Paramount. Чем знаменательна сделка и кого ещё привлекла студия?

Читать полностью » Дэнни Бойл снимет фильм сегодня в 5:07

"Чернила", которые изменили мир: Дэнни Бойл покажет рождение эпохи таблоидов

Дэнни Бойл готовит фильм "Чернила" о том, как Руперт Мердок и Ларри Лэмб изменили британские газеты. В главной роли — Гай Пирс.

Читать полностью » Сарик Андреасян завершил съёмки фильма сегодня в 4:58

Сарик против Птушко: новая версия "Сказки о царе Салтане" готовится затмить классику

Сарик Андреасян завершил съёмки "Сказки о царе Салтане" и готовится к экранизации "Войны и мира". Чем удивят зрителей новые адаптации классики?

Читать полностью » Блогер Ян Топлес заявил, что мем сегодня в 3:54

Мем Яна Топлеса — учебник по маркетингу: как превратить абсурд в бизнес

История "умного парня в очках" — пример того, как эксперимент блогера Яна Топлеса превратился в мировой мем, покорив TikTok и даже Таймс-сквер.

Читать полностью » Карл III всё чаще передвигается с тростью из-за ухудшения здоровья сегодня в 2:54

Британский трон держится на трости: тайна здоровья Карла III становится всё очевиднее

Состояние Карла III вызывает всё больше тревог: монарху тяжело передвигаться без трости, а близкие говорят о его усталости и борьбе с болью.

Читать полностью » Джош Холлоуэй сыграет главную роль в фильме по роману сегодня в 1:59

Звезда "Остаться в живых" сыграет человека, которому придётся спасти целый город без электричества

Джош Холлоуэй сыграет ветерана армии в экранизации романа "One Second After" — истории о мире, где в одно мгновение исчезло электричество.

Читать полностью » Убыток кафе Татьяны Булановой за 2024 год составил 16 миллионов рублей сегодня в 0:48

Проект, в который верили, обернулся убытками — кафе Булановой уходит в минус

Ресторан Татьяны Булановой, открытый с размахом в 2023 году, уже через год показал убытки в 16 миллионов рублей. Что пошло не так с этим проектом?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные раскрыли значение кошачьих поцелуев: поведенческий анализ
Дом

Какие бывают спички и чем отличаются бытовые, охотничьи и каминные
Красота и здоровье

Домашний дезодорант из соды, крахмала и эфирного масла готовится за 10 минут
Спорт и фитнес

Harvard Health: час гребли помогает сжечь больше калорий, чем велосипед или эллипсоид
Садоводство

Совместимость плодовых деревьев: ошибки, которых стоит избегать ради урожая
Питомцы

Как игры помогают собакам избежать стресса: советы от кинологов
Авто и мото

Новый президент Польши Навроцкий отказался от Mercedes W140 и выбрал BMW 7 Series
Авто и мото

Психолог Дмитрий Деулин: любители громкого выхлопа часто обладают агрессивными чертами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru