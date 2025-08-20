Натуральная красота, созданная скальпелем: секреты Алёны Апиной

Шестой десяток — а выглядеть можно моложе сорока? История Алены Апиной как раз про это. К юбилею певица предстала заметно посвежевшей, что не осталось без внимания специалистов. Известный пластический хирург Сергей Свиридов поделился своим мнением о том, какие процедуры могли помочь артистке сохранить естественную красоту.

Что заметил эксперт

По словам хирурга, поддерживать столь ухоженный внешний вид в 60 лет без хирургических вмешательств практически невозможно.

"Конечно, есть исключения, но они очень редко бывают. На лице Алены Апиной я вижу характерные признаки SMAS-лифтинга", — отметил Свиридов.

Эта процедура считается одной из самых эффективных при возрастных изменениях. Она воздействует на глубокие слои кожи и мышечно-апоневротическую систему лица, что позволяет достичь стойкого и при этом естественного результата.

Особенности метода

Специалист уточнил, что разновидностей SMAS-лифтинга существует несколько. Одним из наиболее популярных вариантов является так называемый Ponytail lifting.

"У Алены Апиной, вероятно, выполнен такой лифтинг лица. Если это действительно так, то результат очень хороший. Более того, это может быть не первый лифтинг в жизни певицы. Но самое главное, что Алена Апина сохранила свой натуральный внешний вид", — подчеркнул хирург.

При Ponytail lifting разрезы делаются в заушной зоне, благодаря чему они остаются практически незаметными. Эта техника особенно востребована у звезд, которым важно выглядеть молодо, но без явных признаков хирургического вмешательства.

Сколько стоит красота

По оценке Сергея Свиридова, стоимость подобной процедуры варьируется от двух до трёх миллионов рублей. Это зависит от клиники, уровня врача и объёма работы. Хирург также добавил, что для поддержания эффекта подобную операцию можно повторять через определённое время.