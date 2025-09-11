Сидячая работа разрушает осанку: это упражнение помогает вернуть её
Хорошая осанка формируется не только за счёт привычек, но и благодаря регулярным тренировкам. Фитнес-тренер Джефф Кавальер в беседе с Men Today назвал одно из самых недооценённых упражнений, которое помогает укрепить плечи и улучшить осанку.
Тяги к лицу — упражнение для здоровья спины
"Тяги к лицу помогут исправить осанку и сделать плечи более устойчивыми", — отметил Кавальер.
По его словам, упражнение активно задействует задние дельтовидные мышцы, трапеции и вращательную манжету плеча — именно эти зоны отвечают за стабильность и правильное положение плечевого пояса.
Как правильно выполнять упражнение
-
Взяться за концы каната обеими руками, используя хват сверху.
-
Напрячь корпус и слегка отклониться назад, чтобы тело находилось под углом примерно 20 градусов.
-
Потянуть канат строго к уровню лба, контролируя движение.
Главное — работать без рывков, сосредотачиваясь на мышцах спины и задних дельт.
Чем полезны тяги к лицу
Регулярное выполнение этого упражнения:
• улучшает осанку;
• укрепляет плечи и делает их более устойчивыми;
• снижает риск травм при других нагрузках;
• помогает компенсировать негативные эффекты сидячего образа жизни.
Кавальер подчёркивает, что именно тяги к лицу часто недооценивают, хотя они идеально подходят для профилактики сутулости и дисбаланса в мышцах верхней части тела.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru