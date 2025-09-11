Сидячая работа разрушает осанку: это упражнение помогает вернуть её

Хорошая осанка формируется не только за счёт привычек, но и благодаря регулярным тренировкам. Фитнес-тренер Джефф Кавальер в беседе с Men Today назвал одно из самых недооценённых упражнений, которое помогает укрепить плечи и улучшить осанку.

Тяги к лицу — упражнение для здоровья спины

"Тяги к лицу помогут исправить осанку и сделать плечи более устойчивыми", — отметил Кавальер.

По его словам, упражнение активно задействует задние дельтовидные мышцы, трапеции и вращательную манжету плеча — именно эти зоны отвечают за стабильность и правильное положение плечевого пояса.

Как правильно выполнять упражнение

Взяться за концы каната обеими руками, используя хват сверху. Напрячь корпус и слегка отклониться назад, чтобы тело находилось под углом примерно 20 градусов. Потянуть канат строго к уровню лба, контролируя движение.

Главное — работать без рывков, сосредотачиваясь на мышцах спины и задних дельт.

Чем полезны тяги к лицу

Регулярное выполнение этого упражнения:

• улучшает осанку;

• укрепляет плечи и делает их более устойчивыми;

• снижает риск травм при других нагрузках;

• помогает компенсировать негативные эффекты сидячего образа жизни.

Кавальер подчёркивает, что именно тяги к лицу часто недооценивают, хотя они идеально подходят для профилактики сутулости и дисбаланса в мышцах верхней части тела.