Боль в спине
© Freepik by yanalya is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:21

Сидячая работа разрушает осанку: это упражнение помогает вернуть её

Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал упражнение, которое помогает улучшить осанку

Хорошая осанка формируется не только за счёт привычек, но и благодаря регулярным тренировкам. Фитнес-тренер Джефф Кавальер в беседе с Men Today назвал одно из самых недооценённых упражнений, которое помогает укрепить плечи и улучшить осанку.

Тяги к лицу — упражнение для здоровья спины

"Тяги к лицу помогут исправить осанку и сделать плечи более устойчивыми", — отметил Кавальер.

По его словам, упражнение активно задействует задние дельтовидные мышцы, трапеции и вращательную манжету плеча — именно эти зоны отвечают за стабильность и правильное положение плечевого пояса.

Как правильно выполнять упражнение

  1. Взяться за концы каната обеими руками, используя хват сверху.

  2. Напрячь корпус и слегка отклониться назад, чтобы тело находилось под углом примерно 20 градусов.

  3. Потянуть канат строго к уровню лба, контролируя движение.

Главное — работать без рывков, сосредотачиваясь на мышцах спины и задних дельт.

Чем полезны тяги к лицу

Регулярное выполнение этого упражнения:
• улучшает осанку;
• укрепляет плечи и делает их более устойчивыми;
• снижает риск травм при других нагрузках;
• помогает компенсировать негативные эффекты сидячего образа жизни.

Кавальер подчёркивает, что именно тяги к лицу часто недооценивают, хотя они идеально подходят для профилактики сутулости и дисбаланса в мышцах верхней части тела.

