Лицо стареет вместе со спиной: упражнения, которые возвращают молодость без косметики

Внешность и здоровье во многом зависят не только от общего состояния организма, но и от того, как мы относимся к мелочам. Часто люди тренируют тело, но забывают о лице и осанке, хотя именно эти факторы напрямую влияют на молодость и привлекательность. Фитнес-тренеры напоминают: ухоженный вид складывается из баланса регулярных тренировок, правильного положения тела и элементарной заботы о себе.

"Это способствует улучшению кровоснабжения тканей, ускорению лимфотока и активации мышц. Мышцы — это основа здоровья, они отвечают за красоту, форму и упругость, и лицо не является исключением", — заявила фитнес-тренер Иванна Идуш.

Почему упражнения для лица и осанки важны

Лицо и тело — единая система. Если мышцы теряют тонус, кожа выглядит вялой, появляется отёчность, овал лица "плывёт". То же самое касается осанки: сутулость ведёт к опущению груди и изменению формы шеи. Со временем это отражается не только на эстетике, но и на самочувствии — появляются головные боли, зажимы и хроническое напряжение.

Сравнение: гимнастика для лица и упражнения для осанки