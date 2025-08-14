Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет массаж лица
Девушка выполняет массаж лица
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:11

5 минут в день — и лицо выглядит на три года моложе: способ, который работает лучше дорогих масок

Фейс-йога укрепляет мышцы лица и улучшает микроциркуляцию

Фейс-йога — это не просто очередной вирусный тренд из соцсетей, а комплексная техника для укрепления мышц лица, улучшения микроциркуляции и снятия отёков. В отличие от привычных уходовых средств, она работает с самой основой — более чем 40 лицевыми мышцами, которые, как и мышцы тела, можно тренировать, чтобы предотвратить дряблость и сохранить упругость.

Как это работает

  • Мышечное укрепление — специальные упражнения вроде V-позы для контура лица или cheek lifters для скул активируют "спящие" группы мышц, придавая лицу естественный объём.

  • Улучшение кровообращения — мягкий массаж и надавливания усиливают приток кислорода и питательных веществ, придавая коже свежий, "подсвеченный" вид.

  • Лимфодренаж — техники мягкого дренажа уменьшают отёки и тёмные круги, делая взгляд более открытым и отдохнувшим.

Что говорит наука

Исследование Northwestern University (2018) показало, что через 20 недель регулярных занятий у участников увеличилась плотность щёк и уменьшилась дряблость нижней части лица. По самооценке, они выглядели в среднем на 3 года моложе.

Как включить фейс-йогу в уход

  • Достаточно 5-10 минут в день.

  • Делать лучше на очищенной коже с каплей масла, чтобы не тянуть её.

  • Можно сочетать с массажными инструментами — роликом или гуаша — для усиленного эффекта.

Бонус — забота о себе

Фейс-йога — это не только про внешний вид. Медленные движения, концентрация и глубокое дыхание снижают уровень стресса, который считается одним из ключевых факторов преждевременного старения кожи.

Начните с трёх базовых техник — brow smoother (разглаживание лба), jaw release (снятие напряжения в челюсти) и neck lift (подтяжка шеи). По мере привыкания добавляйте новые упражнения.

