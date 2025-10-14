Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тонер для лица
© freepik.com by lookstudio is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована вчера в 22:49

Когда-то сушили кожу до шелухи, а теперь спасают её от стресса — эволюция тоников

Дерматолог Блэр Мёрфи-Роуз: тоник не обязателен, но усиливает действие ухода

Многие до сих пор помнят тот самый жгучий "синий тоник" из подросткового возраста, после которого кожа краснела и шелушилась. Современные средства под этим названием — совсем другая история. Сегодня тоник — не агрессивный спиртовой раствор, а мягкое ухаживающее средство, способное дополнить любую рутину ухода за кожей.

Как изменились тоники

Когда-то тоники называли "астринжентами" — спиртовыми средствами, созданными для жирной кожи. Их основная задача была проста: удалить излишки себума и сузить поры. Делали они это эффективно, но ценой пересушенной и раздражённой кожи. Современные формулы лишены спирта, зато включают полезные компоненты — гиалуроновую кислоту, экстракты растений, антиоксиданты и мягкие кислоты.

"Тоники прошли плохой период. Теперь, когда стало ясно, что они больше не раздражают кожу, их популярность вернулась", — сказала дерматолог Мона Гохара.

Что делает тоник

Тоник — это лёгкая водная жидкость, которая помогает коже восстановить баланс после умывания. Многие очищающие средства изменяют pH кожи, а тоник возвращает его к естественному уровню. Кроме того, он подготавливает кожу к следующему этапу — нанесению сыворотки или крема, помогая активным веществам проникнуть глубже.

Разные типы тоников выполняют разные функции: одни увлажняют, другие успокаивают, третьи мягко отшелушивают. Всё зависит от состава.

Виды тоников и их функции

  1. Увлажняющие. Содержат гиалуроновую кислоту, глицерин или бетаин, которые притягивают и удерживают влагу.

  2. Очищающие. Включают салициловую кислоту или экстракт гамамелиса — помогают тем, кто страдает от чёрных точек и жирного блеска.

  3. Отшелушивающие. С альфа-гидроксикислотами (AHA), такими как молочная и гликолевая — выравнивают текстуру и тон кожи.

  4. Успокаивающие. С экстрактом алоэ вера или центеллы азиатской (cica) снимают раздражение и покраснение.

  5. Антиоксидантные. С витамином С или зелёным чаем защищают кожу от свободных радикалов и придают сияние.

Нужен ли тоник каждому

"Тоник — не обязательный этап ухода, как, например, солнцезащитный крем", — отметила дерматолог Блэр Мёрфи-Роуз.

Он не заменяет ни сыворотку, ни крем, а лишь усиливает их действие. Если ваша кожа здорова, а уход вас устраивает, можно спокойно обойтись без него. Но если вы чувствуете, что коже не хватает увлажнения, свежести или мягкого сияния, стоит попробовать добавить тоник в рутину.

Как выбрать подходящий тоник

1. Для сухой кожи

Подойдёт средство с гиалуроновой кислотой, алоэ и глицерином. Оно создаёт ощущение "водного одеяла", как образно выразилась доктор Гохара, добавляя коже мягкости и упругости.

2. Для жирной и проблемной кожи

Лучший выбор — тоники с салициловой кислотой или цинком. Они растворяют кожное сало, уменьшают воспаления и предотвращают появление прыщей, не забивая поры.

3. Для чувствительной кожи

Нужны формулы без спирта и кислот, с экстрактом ромашки, пантенолом или центеллой. Они уменьшают раздражение и восстанавливают барьер кожи.

4. Для тусклой и неровной кожи

Тоники с AHA-кислотами помогут мягко удалить ороговевшие клетки, улучшив текстуру и цвет лица.

5. Для тех, кто хочет профилактику

Антиоксидантные тоники с витамином С или ниацинамидом — хороший выбор для защиты от загрязнений и ультрафиолета.

Как правильно использовать тоник

Главное правило: наносите его сразу после очищения, пока кожа ещё слегка влажная. Это помогает активным веществам лучше усвоиться. Средство можно нанести двумя способами:

  1. На ватный диск и аккуратно провести по лицу от центра к периферии. Такой метод подходит для отшелушивающих или очищающих тоников.

  2. На чистые ладони — затем мягко вбить в кожу. Этот способ предпочтителен для увлажняющих формул, чтобы не терять продукт на ватке.

Тоник можно применять утром и вечером, если иное не указано на упаковке. Для активных составов (с кислотами) достаточно одного раза в день.

Сравнение популярных типов тоников

Тип тоника Основное действие Подходит для
Увлажняющий Увлажнение, смягчение Сухая, нормальная
Салициловый Борьба с жирностью и прыщами Жирная, комбинированная
AHA-тоник Отшелушивание, выравнивание тона Тусклая, возрастная
С антиоксидантами Защита от внешних факторов Любая
С успокаивающими экстрактами Уменьшение раздражений Чувствительная

Советы шаг за шагом

  1. Умойтесь мягким гелем или пенкой без сульфатов.

  2. Промокните лицо полотенцем, не растирая.

  3. Нанесите тоник подходящим способом.

  4. Дайте коже впитать средство 20-30 секунд.

  5. Сразу нанесите сыворотку и крем, чтобы "запечатать" влагу.

Ошибки → последствия → альтернатива

  • Ошибка: использование спиртового тоника при сухой коже.
    Последствие: шелушение и стянутость.
    Альтернатива: безалкогольный тоник с алоэ или гиалуроновой кислотой.

  • Ошибка: слишком частое применение кислотных тоников.
    Последствие: раздражение и чувствительность.
    Альтернатива: использовать через день или чередовать с успокаивающим.

  • Ошибка: нанесение тоника на грязную кожу.
    Последствие: закупоренные поры.
    Альтернатива: тщательно очищайте кожу перед нанесением.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Увлажняет и освежает кожу Не является обязательным
Повышает эффективность других средств Может вызвать раздражение при неверном подборе
Поддерживает pH и защитный барьер Увеличивает время ухода
Легко наносится и быстро впитывается Дополнительные траты

А что если не использовать тоник

Если вы довольны состоянием кожи и предпочитаете минимализм в уходе, ничего страшного не произойдёт. Кожа сама способна восстановить баланс. Но для тех, кто хочет немного большего — сияния, гладкости и лёгкого увлажнения — тоник может стать приятным бонусом без риска навредить.

Мифы и правда

  1. Миф: тоник нужен, чтобы завершить очищение.
    Правда: современные очищающие средства справляются без него, а тоник — это уход, а не "дочистка".

  2. Миф: тоники сушат кожу.
    Правда: современные формулы, наоборот, увлажняют.

  3. Миф: если использовать тоник, можно не наносить крем.
    Правда: тоник готовит кожу, но не заменяет основной уход.

Интересные факты

• Первые спиртовые тоники появились в середине XX века и продавались как "очистители для пор".
• В Корее тоники считаются ключевым элементом многоступенчатого ухода.
• В премиальных линиях встречаются тоники с ферментами, которые ускоряют обновление клеток кожи.

