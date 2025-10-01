Брыли появляются не только после 50: скрытые привычки, которые старят лицо раньше времени
Многие люди замечают у себя характерные "щечки бульдога" — мягкие ткани, провисающие по краям подбородка. Они меняют овал лица, создают впечатление усталости и недовольства, а иногда и вовсе становятся признаком возраста. Но хорошая новость в том, что это не приговор: проблему можно контролировать без уколов и хирургии.
Почему появляются брыли
Причины образования провисающих складок разнообразны. Это не всегда связано только со старением, и встретиться с подобной особенностью могут и молодые люди.
Мышцы
Ключевая роль принадлежит лицевому мышечному каркасу. Если мышцы испытывают постоянное напряжение, они теряют эластичность, укорачиваются и "тянут" ткани вниз. В первую очередь страдают жевательные мышцы, треугольная мышца у рта и платизма, охватывающая шею и доходящая до ключиц.
Возраст
С годами развивается гипертонус: мышцы становятся плотнее, кожа теряет эластин, коллаген и гиалуроновую кислоту. Это приводит к ослаблению контура лица.
Осанка
Сутулость и опущенная голова усиливают нагрузку на платизму. Из-за этого ткани провисают быстрее.
Вес
Опасны не только лишние килограммы, но и резкие колебания массы тела. При частых похудениях и наборах кожа теряет упругость, а мышцы хуже держат тонус.
Сравнение факторов риска
|Причина
|Чем грозит
|Можно ли повлиять
|Напряжение мышц
|Укорочение, складки
|Да, гимнастика
|Возраст
|Потеря коллагена
|Частично — уход
|Сутулость
|Провисание тканей
|Да, осанка и спорт
|Колебания веса
|Обвисание кожи
|Да, контроль веса
Как помочь себе: упражнения
Брыли не убираются за один день. Но регулярные упражнения и самомассаж дают заметный результат.
-
Полотенце для платизмы. Намочите ткань и легко похлопывайте по подбородку. Можно скрутить жгут, приложить к нижней челюсти и слегка поднимать концы.
-
Надувание щёк. Сделайте глубокий вдох, максимально раздуйте щеки, задержитесь на 2-3 секунды и расслабьтесь.
-
"Бритьё" ложкой. Используйте ложку, словно бритву, двигаясь по линии брылей. 5 минут такой практики стимулируют мышцы.
-
Подбородок вперёд. Медленно выдвигайте его вперёд и назад, словно пытаетесь что-то стряхнуть.
-
Улыбка с сопротивлением. Улыбайтесь, прижимая ладони к щекам. Так мышцы получают дополнительную нагрузку.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: надеяться только на косметические маски или кремы.
Последствие: эффект держится пару часов.
Альтернатива: сочетать уход с гимнастикой и массажем.
-
Ошибка: резко худеть и снова набирать вес.
Последствие: кожа теряет упругость, формируются новые складки.
Альтернатива: контролировать питание и вес постепенно.
-
Ошибка: сидеть с опущенной головой над телефоном.
Последствие: формирование "второго подбородка" и брылей.
Альтернатива: держать спину ровно, использовать держатели для гаджетов.
А что если…
А если совсем отказаться от упражнений и ухода? В таком случае любые аппаратные процедуры или подтяжки дадут лишь временный эффект. Через несколько месяцев ткани снова начнут провисать. Поэтому единственный устойчивый вариант — поддерживать мышцы в тонусе.
Плюсы и минусы разных решений
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Упражнения
|Доступно, естественно
|Требует регулярности
|Массаж
|Расслабляет мышцы, улучшает тонус
|Нужен специалист или обучение
|Кремы с коллагеном
|Увлажняют кожу
|Без тренировок почти не работают
|Пластика
|Быстрый результат
|Дорогая, временный эффект
FAQ
Как выбрать упражнения для лица?
Лучше начать с простых: надувание щёк, движения подбородком. Со временем можно добавить массаж и сопротивление.
Сколько стоит аппаратная подтяжка?
Средняя цена варьируется от 20 до 80 тысяч рублей в зависимости от метода, но эффект обычно держится до полугода.
Что лучше — гимнастика или инъекции?
Для долговременного результата лучше гимнастика и массаж. Инъекции дают временный визуальный эффект.
Мифы и правда
-
Миф: брыли появляются только после 50 лет.
Правда: из-за генетики и образа жизни они могут формироваться и у молодых.
-
Миф: хороший крем способен убрать складки.
Правда: крем улучшает кожу, но не меняет положение мышц.
-
Миф: пластическая хирургия решает проблему навсегда.
Правда: ткани всё равно со временем провисают, если не работать с мышцами.
3 интересных факта
-
В японских СПА практикуют специальные массажи лица, где основное внимание уделяется именно платизме.
-
Актёры и певцы регулярно выполняют гимнастику для щёк, чтобы сохранять чёткую дикцию и подтянутость лица.
-
Первые упоминания о "брылях" встречаются в старинных медицинских трактатах XVIII века, где их называли "провисающими мешками кожи".
Исторический контекст
-
XVIII век: в Европе брыли считались "знаком зрелости" и даже благополучия.
-
XX век: с развитием пластической хирургии их начали активно убирать хирургическим путём.
-
XXI век: акцент сместился на естественные методы — гимнастику, массаж, правильную осанку и уход.
