Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:35

Брыли появляются не только после 50: скрытые привычки, которые старят лицо раньше времени

Эксперты: гимнастика и массаж помогают уменьшить брыли без операции

Многие люди замечают у себя характерные "щечки бульдога" — мягкие ткани, провисающие по краям подбородка. Они меняют овал лица, создают впечатление усталости и недовольства, а иногда и вовсе становятся признаком возраста. Но хорошая новость в том, что это не приговор: проблему можно контролировать без уколов и хирургии.

Почему появляются брыли

Причины образования провисающих складок разнообразны. Это не всегда связано только со старением, и встретиться с подобной особенностью могут и молодые люди.

Мышцы

Ключевая роль принадлежит лицевому мышечному каркасу. Если мышцы испытывают постоянное напряжение, они теряют эластичность, укорачиваются и "тянут" ткани вниз. В первую очередь страдают жевательные мышцы, треугольная мышца у рта и платизма, охватывающая шею и доходящая до ключиц.

Возраст

С годами развивается гипертонус: мышцы становятся плотнее, кожа теряет эластин, коллаген и гиалуроновую кислоту. Это приводит к ослаблению контура лица.

Осанка

Сутулость и опущенная голова усиливают нагрузку на платизму. Из-за этого ткани провисают быстрее.

Вес

Опасны не только лишние килограммы, но и резкие колебания массы тела. При частых похудениях и наборах кожа теряет упругость, а мышцы хуже держат тонус.

Сравнение факторов риска

Причина Чем грозит Можно ли повлиять
Напряжение мышц Укорочение, складки Да, гимнастика
Возраст Потеря коллагена Частично — уход
Сутулость Провисание тканей Да, осанка и спорт
Колебания веса Обвисание кожи Да, контроль веса

Как помочь себе: упражнения

Брыли не убираются за один день. Но регулярные упражнения и самомассаж дают заметный результат.

  1. Полотенце для платизмы. Намочите ткань и легко похлопывайте по подбородку. Можно скрутить жгут, приложить к нижней челюсти и слегка поднимать концы.

  2. Надувание щёк. Сделайте глубокий вдох, максимально раздуйте щеки, задержитесь на 2-3 секунды и расслабьтесь.

  3. "Бритьё" ложкой. Используйте ложку, словно бритву, двигаясь по линии брылей. 5 минут такой практики стимулируют мышцы.

  4. Подбородок вперёд. Медленно выдвигайте его вперёд и назад, словно пытаетесь что-то стряхнуть.

  5. Улыбка с сопротивлением. Улыбайтесь, прижимая ладони к щекам. Так мышцы получают дополнительную нагрузку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надеяться только на косметические маски или кремы.
    Последствие: эффект держится пару часов.
    Альтернатива: сочетать уход с гимнастикой и массажем.

  • Ошибка: резко худеть и снова набирать вес.
    Последствие: кожа теряет упругость, формируются новые складки.
    Альтернатива: контролировать питание и вес постепенно.

  • Ошибка: сидеть с опущенной головой над телефоном.
    Последствие: формирование "второго подбородка" и брылей.
    Альтернатива: держать спину ровно, использовать держатели для гаджетов.

А что если…

А если совсем отказаться от упражнений и ухода? В таком случае любые аппаратные процедуры или подтяжки дадут лишь временный эффект. Через несколько месяцев ткани снова начнут провисать. Поэтому единственный устойчивый вариант — поддерживать мышцы в тонусе.

Плюсы и минусы разных решений

Метод Плюсы Минусы
Упражнения Доступно, естественно Требует регулярности
Массаж Расслабляет мышцы, улучшает тонус Нужен специалист или обучение
Кремы с коллагеном Увлажняют кожу Без тренировок почти не работают
Пластика Быстрый результат Дорогая, временный эффект

FAQ

Как выбрать упражнения для лица?
Лучше начать с простых: надувание щёк, движения подбородком. Со временем можно добавить массаж и сопротивление.

Сколько стоит аппаратная подтяжка?
Средняя цена варьируется от 20 до 80 тысяч рублей в зависимости от метода, но эффект обычно держится до полугода.

Что лучше — гимнастика или инъекции?
Для долговременного результата лучше гимнастика и массаж. Инъекции дают временный визуальный эффект.

Мифы и правда

  • Миф: брыли появляются только после 50 лет.
    Правда: из-за генетики и образа жизни они могут формироваться и у молодых.

  • Миф: хороший крем способен убрать складки.
    Правда: крем улучшает кожу, но не меняет положение мышц.

  • Миф: пластическая хирургия решает проблему навсегда.
    Правда: ткани всё равно со временем провисают, если не работать с мышцами.

3 интересных факта

  1. В японских СПА практикуют специальные массажи лица, где основное внимание уделяется именно платизме.

  2. Актёры и певцы регулярно выполняют гимнастику для щёк, чтобы сохранять чёткую дикцию и подтянутость лица.

  3. Первые упоминания о "брылях" встречаются в старинных медицинских трактатах XVIII века, где их называли "провисающими мешками кожи".

Исторический контекст

  1. XVIII век: в Европе брыли считались "знаком зрелости" и даже благополучия.

  2. XX век: с развитием пластической хирургии их начали активно убирать хирургическим путём.

  3. XXI век: акцент сместился на естественные методы — гимнастику, массаж, правильную осанку и уход.

