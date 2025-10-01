Брыли появляются не только после 50: скрытые привычки, которые старят лицо раньше времени

Многие люди замечают у себя характерные "щечки бульдога" — мягкие ткани, провисающие по краям подбородка. Они меняют овал лица, создают впечатление усталости и недовольства, а иногда и вовсе становятся признаком возраста. Но хорошая новость в том, что это не приговор: проблему можно контролировать без уколов и хирургии.

Почему появляются брыли

Причины образования провисающих складок разнообразны. Это не всегда связано только со старением, и встретиться с подобной особенностью могут и молодые люди.

Мышцы

Ключевая роль принадлежит лицевому мышечному каркасу. Если мышцы испытывают постоянное напряжение, они теряют эластичность, укорачиваются и "тянут" ткани вниз. В первую очередь страдают жевательные мышцы, треугольная мышца у рта и платизма, охватывающая шею и доходящая до ключиц.

Возраст

С годами развивается гипертонус: мышцы становятся плотнее, кожа теряет эластин, коллаген и гиалуроновую кислоту. Это приводит к ослаблению контура лица.

Осанка

Сутулость и опущенная голова усиливают нагрузку на платизму. Из-за этого ткани провисают быстрее.

Вес

Опасны не только лишние килограммы, но и резкие колебания массы тела. При частых похудениях и наборах кожа теряет упругость, а мышцы хуже держат тонус.

Сравнение факторов риска