Тренировка с TRX-петлями
Тренировка с TRX-петлями
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Упражнение, которое меняет осанку за минуты: секрет зала без штанги

Стивен Хэд: упражнение face pull помогает исправить осанку и снизить нагрузку на шею

Каждый день мы часами сидим за компьютером или смартфоном, а тренировки чаще всего строим вокруг жимов и отжиманий. В итоге мышцы спины остаются "за кадром". Именно поэтому стоит включить в свой арсенал упражнение, о котором многие даже не слышали, — face pull. Оно способно не только скорректировать осанку, но и задействовать те мышцы, которые редко получают должную нагрузку.

Что такое face pull и как его выполнять

Face pull — это упражнение для спины и плеч, при котором вы тянете канат или резиновую петлю на уровне глаз к лицу, ведя движение локтями. Для выполнения нужен лишь тренажёр с тросом или длинная эластичная лента. Секрет в технике: удерживайте локти на линии плеч, сводите лопатки и не допускайте переразгиба поясницы.

Фитнес-эксперт Стивен Хэд подчёркивает:

"Это упражнение прорабатывает задние дельты, средние трапеции и другие мышцы верхней части спины, причём так, как не делает ни одно другое движение".

Какие мышцы работают

  • Задние и боковые дельтовидные мышцы.
  • Ромбовидные мышцы и трапеции.
  • В меньшей степени — мышцы плечевого пояса в целом.

Интересно, что в отличие от тяг со штангой, где основную работу берут на себя широчайшие, face pull акцентирует внимание на маленьких, но крайне важных стабилизирующих мышцах.

Кому подойдёт упражнение

Его можно выполнять людям любого уровня подготовки, главное — чтобы движения не вызывали боли в плечах. Если есть проблемы со спиной, стоит попробовать вариант в полуприседе или с резиновой лентой.

4 главных преимущества face pull

  • Баланс и профилактика травм. Большинство упражнений укрепляет мышцы передней части тела, а face pull восстанавливает баланс между передом и задом.
  • Сильные и незаметные мышцы. Оно развивает те участки, которые обычно "теряются" за крупными мышцами спины.
  • Полноценная работа плеча. Face pull задействует все три пучка дельт, что крайне редко встречается.
  • Минимум оборудования. Для выполнения достаточно лишь резинки — удобно даже дома.

Советы для правильной техники

  • Держите плечи опущенными, не тяните их к ушам.
  • Следите, чтобы трос или резина были закреплены на уровне глаз.
  • Сжимайте лопатки так, словно удерживаете апельсин между ними.
  • Перед каждым повтором напрягайте пресс и ягодицы, чтобы защитить поясницу.

Вариации упражнения

  • С резинкой: сложнее с каждым сантиметром растяжения.
  • В полуприседе: помогает стабилизировать таз и снять нагрузку с поясницы.
  • Разведения с резинкой: упрощённая версия, доступная даже новичкам.

Факт: исследования показывают, что именно слабые задние дельты и ромбовидные мышцы чаще всего становятся причиной нарушенной осанки и болей в шее. Face pull решает эту проблему системно и без риска перегрузки.

