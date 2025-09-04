Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина в никабе
Женщина в никабе
© pixabay.com by Pixabay is licensed under Creative Commons Zero
Главная / Общество
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:59

Запрет одежды без лица: Госдума возвращается к спорному законопроекту

В Госдуме уточняют детали законопроекта о запрете одежды, закрывающей лицо

Депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с Daily Storm сообщил, что работа над законопроектом о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, будет продолжена в ближайшее время.

Что происходит с инициативой

По словам парламентария, в Совбезе и правительстве предложили доработать документ. Сейчас внимание уделяют именно юридическим деталям, чтобы учесть все нюансы применения запрета.

"У нас в законопроекте вообще не было слова про никабы. У нас было про одежду, скрывающую лица. Это может быть всё что угодно, ключевые ограничения. А есть карнавалы, спортивная одежда", — пояснил Обухов.

Международный опыт

Депутат отметил, что власти ряда стран Центральной Азии уже приняли подобные меры.

"У них это запрещено, а у нас разрешено. И все любители никабов теперь имеют возможность перемещаться в Российскую Федерацию", — сказал он, приводя пример Таджикистана и Киргизии.

Контекст

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов выступил с предложением запретить ношение никабов и хиджабов в российских школах.

Обсуждение федерального запрета никаба в России активно началось весной 2024 года и теперь вышло на этап детальной проработки.

Итог

  • Законопроект касается всей одежды, скрывающей лицо, а не только религиозных атрибутов.

  • Сейчас документ уточняется с учётом юридических аспектов.

  • В других странах региона подобные ограничения уже действуют.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: автокредиты и потребзаймы одобряют только каждой четвёртой заявке 29.08.2025 в 3:01

Новые правила игры: как банки решают, кому дать кредит, а кому отказать

Каждый пятый получает кредит, остальные — отказ. Почему банки всё чаще не доверяют клиентам и как на это повлияла закредитованность россиян?

Читать полностью » Адвокат Мартьянов: уведомление о включении в реестр не обязывает являться в военкомат 29.08.2025 в 0:49

Повестка в военкомат "зависла" или не открывается: почему это может сыграть вам на руку

Внесение в реестр воинского учета не обязывает идти в военкомат. Но как только придёт повестка — правила меняются. В чём разница?

Читать полностью » HR-директор Ряжеская: среди зумеров растёт популярность 29.08.2025 в 0:11

Карьера рвётся на куски: зумеры уходят в микропенсии вместо стабильной работы

Зумеры всё чаще работают циклами: несколько месяцев на износ — и длительная пауза. Почему микропенсии становятся новым стилем жизни?

Читать полностью » МВД России предупредило о шантаже и кражах данных при взломе соцсетей 28.08.2025 в 23:58

Четыре простых шага, которые спасут вашу страницу от хакеров

Что может скрываться за обычным взломом страницы в соцсетях? МВД предупреждает: последствия куда опаснее, чем кажется на первый взгляд.

Читать полностью » Подорожание к новому учебному году: школьная форма и канцелярия стали дороже на 22–123% 28.08.2025 в 23:27

На что уходит 70% школьных расходов: главные статьи затрат родителей

Собрать ребёнка в школу в 2025-м стало испытанием для бюджета: рост цен на одежду и канцтовары удивил даже аналитиков. Что оказалось самым дорогим?

Читать полностью » В России объяснили, почему у женщин пенсии стали выше, чем у мужчин 26.08.2025 в 14:32

Работали больше, получают меньше: почему мужчины на пенсии в проигрыше

Женские пенсии в России впервые обогнали мужские. Но за этой цифрой стоит не победа, а тревожный сигнал для будущих поколений.

Читать полностью » Депутат Вассерман предложил вернуть уроки логики в школьную программу 26.08.2025 в 13:33

Без логики знаний не будет: Вассерман о главном пробеле образования

Разрозненные факты или целостная картина мира? Вассерман уверен: ответ на этот вопрос скрыт в уроках, которых давно нет в школе.

Читать полностью » Ложные полицейские и 26.08.2025 в 13:16

Хотели помочь — стали соучастником: как работает дропперство

Иногда «ошибочный перевод» или «лёгкий заработок» оборачиваются уголовным делом. Какие схемы превращают россиян в соучастников?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Radiohead вернутся на сцену в ноябре 2025 года после семилетнего перерыва
Красота и здоровье

Анафилактический шок от еды: какие продукты лидируют в списке угроз
Красота и здоровье

Исследования показали различия в кишечной флоре у людей с доклинической стадией Альцгеймера
Садоводство

Осенняя подготовка теплицы: простые шаги к рекордному урожаю
Туризм

Морские экскурсии Камчатки: киты, тюлени и Тихий океан
Еда

Повара готовят гнезда с фаршем в духовке с грибами
Дом

Подготовка комнатных растений к осеннему сезону в квартире
Авто и мото

Минпросвещения разрешило онлайн-обучение в автошколах, практика останется очной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet