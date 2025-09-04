Запрет одежды без лица: Госдума возвращается к спорному законопроекту

Депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с Daily Storm сообщил, что работа над законопроектом о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, будет продолжена в ближайшее время.

Что происходит с инициативой

По словам парламентария, в Совбезе и правительстве предложили доработать документ. Сейчас внимание уделяют именно юридическим деталям, чтобы учесть все нюансы применения запрета.

"У нас в законопроекте вообще не было слова про никабы. У нас было про одежду, скрывающую лица. Это может быть всё что угодно, ключевые ограничения. А есть карнавалы, спортивная одежда", — пояснил Обухов.

Международный опыт

Депутат отметил, что власти ряда стран Центральной Азии уже приняли подобные меры.

"У них это запрещено, а у нас разрешено. И все любители никабов теперь имеют возможность перемещаться в Российскую Федерацию", — сказал он, приводя пример Таджикистана и Киргизии.

Контекст

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов выступил с предложением запретить ношение никабов и хиджабов в российских школах.

Обсуждение федерального запрета никаба в России активно началось весной 2024 года и теперь вышло на этап детальной проработки.

Итог