Запрет одежды без лица: Госдума возвращается к спорному законопроекту
Депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с Daily Storm сообщил, что работа над законопроектом о запрете ношения одежды, закрывающей лицо, будет продолжена в ближайшее время.
Что происходит с инициативой
По словам парламентария, в Совбезе и правительстве предложили доработать документ. Сейчас внимание уделяют именно юридическим деталям, чтобы учесть все нюансы применения запрета.
"У нас в законопроекте вообще не было слова про никабы. У нас было про одежду, скрывающую лица. Это может быть всё что угодно, ключевые ограничения. А есть карнавалы, спортивная одежда", — пояснил Обухов.
Международный опыт
Депутат отметил, что власти ряда стран Центральной Азии уже приняли подобные меры.
"У них это запрещено, а у нас разрешено. И все любители никабов теперь имеют возможность перемещаться в Российскую Федерацию", — сказал он, приводя пример Таджикистана и Киргизии.
Контекст
Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов выступил с предложением запретить ношение никабов и хиджабов в российских школах.
Обсуждение федерального запрета никаба в России активно началось весной 2024 года и теперь вышло на этап детальной проработки.
Итог
-
Законопроект касается всей одежды, скрывающей лицо, а не только религиозных атрибутов.
-
Сейчас документ уточняется с учётом юридических аспектов.
-
В других странах региона подобные ограничения уже действуют.
