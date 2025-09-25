Фабрика ужаса под видом спасения: в Бразилии разводят миллионы комаров ради борьбы с эпидемиями

В Бразилии запустили необычное предприятие — "фабрику комаров", которая способна производить до 100 миллионов яиц в неделю. На первый взгляд это звучит абсурдно, но цель у проекта совершенно иная: борьба с опасными заболеваниями, такими как денге и вирус Зика.

Когда биолог Антонио Брандан рассказывает о своей работе, многие задаются вопросом: зачем выпускать ещё больше комаров? Но стоит узнать, что насекомые заражены безопасной бактерией Wolbachia, которая блокирует способность переносить вирусы, отношение меняется. Эти "вольбиты" при скрещивании с дикими особями передают бактерию, снижая уровень заражаемости в популяции.

Как устроена фабрика

Предприятие находится в городе Куритиба, в штате Парана, и считается крупнейшим в мире. Там миллионы насекомых живут в сетчатых клетках, откладывая яйца на специальные полоски бумаги. Яйца собирают и помещают в капсулы с кормом для личинок — достаточно добавить немного воды, чтобы из них вывелись комары.

Чтобы поддерживать жизненный цикл Aedes aegypti, приходится тщательно регулировать температуру и влажность на разных стадиях развития. Личинкам нужны тёплые условия, яйца хранят в прохладных помещениях, а взрослым особям требуется дополнительное питание.

"Они очень деликатны. Изменения некоторых параметров влажности и температуры может повлиять на них, что скажется на продуктивности", — пояснила биолог Марлен Салазар.

Кормление и адаптация

Особая сложность — питание самок. Им необходима кровь. Малые лаборатории используют донорскую, срок годности которой подходит к концу. Но крупному производству нужно около 70 литров еженедельно. Решение нашлось необычное: сотрудничество с конюшней, где у лошадей регулярно берут кровь для фармацевтических целей.

Генеральный директор фабрики Лусиано Морейра отмечает, что колонии потребуется несколько поколений, чтобы привыкнуть к лошадиной крови. Для ускорения процесса в рацион добавляют небольшое количество человеческой.

Кроме того, учёные "закаляют" насекомых. Чтобы вольбиты выживали в условиях города, их скрещивают с местными популяциями, уже устойчивыми к инсектицидам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : выпускать вольбитов, не адаптированных к инсектицидам.

Последствие : колония погибнет, уступив место диким комарам.

Альтернатива : добавлять в клетки местных особей для повышения устойчивости.

Ошибка : использовать только донорскую кровь.

Последствие : дефицит ресурсов для массового разведения.

Альтернатива : комбинировать кровь животных и людей, искать новые источники.

Ошибка: не учитывать мнение местных жителей.

Последствие: рост недоверия, протесты и угрозы.

Альтернатива: информационные кампании, встречи и разъяснительная работа.

Мифы и правда

• Миф : новые комары распространяют болезни.

• Правда : Wolbachia блокирует способность переносить вирусы.

• Миф : фабрика создаёт больше проблем, чем решает.

• Правда : в Нитерое заболеваемость денге снизилась на 69% после выпуска вольбитов.

• Миф: такие проекты слишком дорогие и неэффективные.

• Правда: опыт Колумбии, Индонезии и Бразилии доказал обратное.

Проблема дезинформации

Проекту пришлось столкнуться с негативной реакцией. После публикации видео в сети люди предлагали уничтожить фабрику. Теперь здесь работает специалист по коммуникации, который проводит семинары и встречи, объясняя, что метод безопасен и эффективен.

"Нет смысла выпускать колонию, восприимчивую к инсектицидам. Они просто убьют наших комаров, а местные выживут", — напомнил Антонио Брандан.

Следующая цель фабрики — выпуск вольбитов в столице страны.

