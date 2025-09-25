Фабрика ужаса под видом спасения: в Бразилии разводят миллионы комаров ради борьбы с эпидемиями
В Бразилии запустили необычное предприятие — "фабрику комаров", которая способна производить до 100 миллионов яиц в неделю. На первый взгляд это звучит абсурдно, но цель у проекта совершенно иная: борьба с опасными заболеваниями, такими как денге и вирус Зика.
Когда биолог Антонио Брандан рассказывает о своей работе, многие задаются вопросом: зачем выпускать ещё больше комаров? Но стоит узнать, что насекомые заражены безопасной бактерией Wolbachia, которая блокирует способность переносить вирусы, отношение меняется. Эти "вольбиты" при скрещивании с дикими особями передают бактерию, снижая уровень заражаемости в популяции.
Как устроена фабрика
Предприятие находится в городе Куритиба, в штате Парана, и считается крупнейшим в мире. Там миллионы насекомых живут в сетчатых клетках, откладывая яйца на специальные полоски бумаги. Яйца собирают и помещают в капсулы с кормом для личинок — достаточно добавить немного воды, чтобы из них вывелись комары.
Чтобы поддерживать жизненный цикл Aedes aegypti, приходится тщательно регулировать температуру и влажность на разных стадиях развития. Личинкам нужны тёплые условия, яйца хранят в прохладных помещениях, а взрослым особям требуется дополнительное питание.
"Они очень деликатны. Изменения некоторых параметров влажности и температуры может повлиять на них, что скажется на продуктивности", — пояснила биолог Марлен Салазар.
Кормление и адаптация
Особая сложность — питание самок. Им необходима кровь. Малые лаборатории используют донорскую, срок годности которой подходит к концу. Но крупному производству нужно около 70 литров еженедельно. Решение нашлось необычное: сотрудничество с конюшней, где у лошадей регулярно берут кровь для фармацевтических целей.
Генеральный директор фабрики Лусиано Морейра отмечает, что колонии потребуется несколько поколений, чтобы привыкнуть к лошадиной крови. Для ускорения процесса в рацион добавляют небольшое количество человеческой.
Кроме того, учёные "закаляют" насекомых. Чтобы вольбиты выживали в условиях города, их скрещивают с местными популяциями, уже устойчивыми к инсектицидам.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выпускать вольбитов, не адаптированных к инсектицидам.
Последствие: колония погибнет, уступив место диким комарам.
Альтернатива: добавлять в клетки местных особей для повышения устойчивости.
-
Ошибка: использовать только донорскую кровь.
Последствие: дефицит ресурсов для массового разведения.
Альтернатива: комбинировать кровь животных и людей, искать новые источники.
-
Ошибка: не учитывать мнение местных жителей.
Последствие: рост недоверия, протесты и угрозы.
Альтернатива: информационные кампании, встречи и разъяснительная работа.
Мифы и правда
-
• Миф: новые комары распространяют болезни.
• Правда: Wolbachia блокирует способность переносить вирусы.
-
• Миф: фабрика создаёт больше проблем, чем решает.
• Правда: в Нитерое заболеваемость денге снизилась на 69% после выпуска вольбитов.
-
• Миф: такие проекты слишком дорогие и неэффективные.
• Правда: опыт Колумбии, Индонезии и Бразилии доказал обратное.
Проблема дезинформации
Проекту пришлось столкнуться с негативной реакцией. После публикации видео в сети люди предлагали уничтожить фабрику. Теперь здесь работает специалист по коммуникации, который проводит семинары и встречи, объясняя, что метод безопасен и эффективен.
"Нет смысла выпускать колонию, восприимчивую к инсектицидам. Они просто убьют наших комаров, а местные выживут", — напомнил Антонио Брандан.
Следующая цель фабрики — выпуск вольбитов в столице страны.
Три интересных факта
-
Wolbachia естественным образом встречается у многих насекомых, но впервые была использована для борьбы с вирусами у человека.
-
Личинки Aedes aegypti можно вырастить даже в крышке от бутылки — поэтому комаров так сложно контролировать в городах.
-
В некоторых районах, где метод применяли несколько лет подряд, денге практически перестал регистрироваться.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru