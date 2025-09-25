Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Комар
Комар
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:14

Фабрика ужаса под видом спасения: в Бразилии разводят миллионы комаров ради борьбы с эпидемиями

Биолог Антонио Брандан сообщил, что выпуск вольбитов снижает заболеваемость денге на десятки процентов

В Бразилии запустили необычное предприятие — "фабрику комаров", которая способна производить до 100 миллионов яиц в неделю. На первый взгляд это звучит абсурдно, но цель у проекта совершенно иная: борьба с опасными заболеваниями, такими как денге и вирус Зика.

Когда биолог Антонио Брандан рассказывает о своей работе, многие задаются вопросом: зачем выпускать ещё больше комаров? Но стоит узнать, что насекомые заражены безопасной бактерией Wolbachia, которая блокирует способность переносить вирусы, отношение меняется. Эти "вольбиты" при скрещивании с дикими особями передают бактерию, снижая уровень заражаемости в популяции.

Как устроена фабрика

Предприятие находится в городе Куритиба, в штате Парана, и считается крупнейшим в мире. Там миллионы насекомых живут в сетчатых клетках, откладывая яйца на специальные полоски бумаги. Яйца собирают и помещают в капсулы с кормом для личинок — достаточно добавить немного воды, чтобы из них вывелись комары.

Чтобы поддерживать жизненный цикл Aedes aegypti, приходится тщательно регулировать температуру и влажность на разных стадиях развития. Личинкам нужны тёплые условия, яйца хранят в прохладных помещениях, а взрослым особям требуется дополнительное питание.

"Они очень деликатны. Изменения некоторых параметров влажности и температуры может повлиять на них, что скажется на продуктивности", — пояснила биолог Марлен Салазар.

Кормление и адаптация

Особая сложность — питание самок. Им необходима кровь. Малые лаборатории используют донорскую, срок годности которой подходит к концу. Но крупному производству нужно около 70 литров еженедельно. Решение нашлось необычное: сотрудничество с конюшней, где у лошадей регулярно берут кровь для фармацевтических целей.

Генеральный директор фабрики Лусиано Морейра отмечает, что колонии потребуется несколько поколений, чтобы привыкнуть к лошадиной крови. Для ускорения процесса в рацион добавляют небольшое количество человеческой.

Кроме того, учёные "закаляют" насекомых. Чтобы вольбиты выживали в условиях города, их скрещивают с местными популяциями, уже устойчивыми к инсектицидам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выпускать вольбитов, не адаптированных к инсектицидам.
    Последствие: колония погибнет, уступив место диким комарам.
    Альтернатива: добавлять в клетки местных особей для повышения устойчивости.

  • Ошибка: использовать только донорскую кровь.
    Последствие: дефицит ресурсов для массового разведения.
    Альтернатива: комбинировать кровь животных и людей, искать новые источники.

  • Ошибка: не учитывать мнение местных жителей.
    Последствие: рост недоверия, протесты и угрозы.
    Альтернатива: информационные кампании, встречи и разъяснительная работа.

Мифы и правда

  • Миф: новые комары распространяют болезни.
    Правда: Wolbachia блокирует способность переносить вирусы.

  • Миф: фабрика создаёт больше проблем, чем решает.
    Правда: в Нитерое заболеваемость денге снизилась на 69% после выпуска вольбитов.

  • Миф: такие проекты слишком дорогие и неэффективные.
    Правда: опыт Колумбии, Индонезии и Бразилии доказал обратное.

Проблема дезинформации

Проекту пришлось столкнуться с негативной реакцией. После публикации видео в сети люди предлагали уничтожить фабрику. Теперь здесь работает специалист по коммуникации, который проводит семинары и встречи, объясняя, что метод безопасен и эффективен.

"Нет смысла выпускать колонию, восприимчивую к инсектицидам. Они просто убьют наших комаров, а местные выживут", — напомнил Антонио Брандан.

Следующая цель фабрики — выпуск вольбитов в столице страны.

Три интересных факта

  1. Wolbachia естественным образом встречается у многих насекомых, но впервые была использована для борьбы с вирусами у человека.

  2. Личинки Aedes aegypti можно вырастить даже в крышке от бутылки — поэтому комаров так сложно контролировать в городах.

  3. В некоторых районах, где метод применяли несколько лет подряд, денге практически перестал регистрироваться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование в Communications Biology показало наличие у нектокарид вентрального ганглия, характерного для червей сегодня в 9:14

Глаза древних охотников смотрят сквозь века: находка в Гренландии разрушила миф о предках кальмаров

Нектокариды считались родственниками кальмаров, но новые исследования показали: они ближе к червям и были хитрыми хищниками кембрийских морей.

Читать полностью » NASA: миссия VIPER к южному полюсу Луны перенесена на 2027 год сегодня в 0:31

На складе пылился обречённый аппарат — теперь его готовят к полёту на Луну

NASA готово спасти уникальный лунный проект VIPER, и теперь многое зависит от частных компаний, которые могут переписать историю космоса.

Читать полностью » Телескоп Уэбб обнаружил необычные структуры в атмосфере Сатурна вчера в 23:43

Что происходит с Сатурном? Телескоп Уэбб зафиксировал необычные явления в атмосфере планеты

На Сатурне впервые замечены тёмные "бусины" и асимметричная "звезда" в атмосфере. Уэбб показал структуры, которых учёные никогда прежде не видели.

Читать полностью » Обнаружена нетронутая гробница с богатым инвентарём у терракотовых воинов вчера в 23:11

16-тонный гроб в Китае шокировал археологов: что скрывают золотые верблюды и нефрит в могиле

В Китае найден гигантский гроб с золотыми верблюдами и нефритом. Учёные предполагают, что он может принадлежать принцу Гао, сыну Цинь Шихуанди.

Читать полностью » В Оберлёстерне найдены курганы, сочетающие традиции двух цивилизаций вчера в 22:38

Загадка древних курганов: в Германии раскрыли секрет, как кельты и римляне жили вместе

В Оберлёстерне археологи нашли курганы и виллы, где переплетаются кельтские и римские традиции. Это помогает понять корни европейской идентичности.

Читать полностью » Во дворце Асархаддона раскопали гигантскую статую ламассу, превосходящую все известные аналоги вчера в 22:05

Врата в древний мир открылись: в Мосуле найдена колоссальная статуя, которой нет равных

В Мосуле нашли крупнейшего ассирийского ламассу высотой шесть метров. Эта находка меняет представление о масштабах искусства Ассирии.

Читать полностью » Клад IV века из медных монет пролил свет на восстание Галла в Галилее вчера в 21:59

Тайник, который молчал 1600 лет: в Израиле нашли клад, раскрывший тайну восстания против Рима

В Галилее найден клад медных монет IV века, спрятанный в туннелях Хукока. Он стал первым археологическим подтверждением восстания Галла.

Читать полностью » В Италии найдены останки двух видов лошадей, живших вместе в эпоху раннего плейстоцена вчера в 21:02

Соседство, которого не должно было быть: как два вида лошадей жили вместе миллионы лет назад

В Италии обнаружили, что 1,6 млн лет назад бок о бок жили два вида лошадей. Это открытие меняет представления об эволюции непарнокопытных Европы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Autoreview: в кроссоверах CVT используют Nissan, Toyota, Renault и Suzuki
Красота и здоровье

Алиса Мамаева: профилактические обследования необходимы даже при хорошем самочувствии
Красота и здоровье

Онколог Евгений Черёмушкин сообщил, что новые вакцины будут активировать иммунитет против рака
Садоводство

Щавель в Алтайском крае можно сеять под зиму — урожай появится раньше весной
Еда

Шницель с сыром сохраняет сочность благодаря правильной технологии приготовления
Еда

Кекс на сгущенном молоке с клубникой сохраняет мягкость и воздушность
Дом

Эксперты назвали 5 причин готовить в чугунных формах для запекания
Питомцы

Учёные: собаки, чаще наклоняющие голову, лучше усваивают команды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet