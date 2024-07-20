В Уфе на территории завода Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК УМПО) запущен участок горячего изостатического прессования, являющийся крупнейшим в России газостатом для отлива частей авиадвигателей. Установка, стоимостью 3 млрд рублей и площадью в 2 тыс. кв м, начала функционировать после строительства, начатого в 2021 году.

С производительностью два цикла в сутки, газостат улучшит качество титановых и алюминиевых отливок, повысив их прочностные характеристики и однородность материала. Это оборудование существенно уменьшит зависимость от импорта и снизит издержки для всей корпорации ОДК.

На новом участке будут работать 12 человек, сообщает ТАСС.

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