В Уфе на территории завода Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК УМПО) запущен участок горячего изостатического прессования, являющийся крупнейшим в России газостатом для отлива частей авиадвигателей. Установка, стоимостью 3 млрд рублей и площадью в 2 тыс. кв м, начала функционировать после строительства, начатого в 2021 году.
С производительностью два цикла в сутки, газостат улучшит качество титановых и алюминиевых отливок, повысив их прочностные характеристики и однородность материала. Это оборудование существенно уменьшит зависимость от импорта и снизит издержки для всей корпорации ОДК.
На новом участке будут работать 12 человек, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Tibboh (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Нигерия оштрафовала экстремистскую фирму Meta на 220 миллионов долларов
Руководство Нигерии наложило штраф на американскую экстремистскую организацию, запрещенную на территории России Meta (владеет рядом социальных сетей и мессенджеров) на 220 млн долларов за нарушение правил обработки персональных данных, заявил исполняющий обязанности генерального директора комиссии по конкуренции и защите потребителей республики Адаму Абдуллахи на брифинге в Абудже.
Алексей Пушков спрогнозировал как пройдут выборы США
Предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах могут перерасти в серьезное гражданское противостояние, по мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова.
Инфекционист Арбузов: употребление немытых овощей и фруктов может вызвать холеру
Летом важно наслаждаться сезонными ягодами, овощами и фруктами, но необходимо тщательно мыть их перед употреблением.
Экономист Паулаускас: 8,6% россиян не привозят сувениры из путешествий
Опросы показали, что большинство российских туристов (35,7%) готовы тратить от 10 до 30 тысяч рублей на развлечения и достопримечательности за границей, в то время как 13,7% могут потратить от 30 до 50 тысяч рублей.