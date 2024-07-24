Владимир Зеленский (президентские полномочия истекли 21 мая) требует от Запада усилить противовоздушную оборону Украины из-за авиабомб ВС РФ, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Украина и ее президент Владимир Зеленский постоянно отчаянно просят западные государства усилить возможности противовоздушной обороны страны", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что глава киевского режима просил об этом и на последнем саммите НАТО.

Россия планирует увеличить производство планирующих авиабомб, в частности, ФАБ-3000, что может повлиять на ход войны, подчёркивает автор.

"Такие бомбы могут нанести взрывной урон на расстоянии более 200 метров. Кроме того, они выбрасывают свои осколки в радиусе более километра", — пишет FR.

Фото: Министерство обороны России (Creative Commons Attribution 4.0).