Владимир Зеленский (президентские полномочия истекли 21 мая) требует от Запада усилить противовоздушную оборону Украины из-за авиабомб ВС РФ, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.
"Украина и ее президент Владимир Зеленский постоянно отчаянно просят западные государства усилить возможности противовоздушной обороны страны", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что глава киевского режима просил об этом и на последнем саммите НАТО.
Россия планирует увеличить производство планирующих авиабомб, в частности, ФАБ-3000, что может повлиять на ход войны, подчёркивает автор.
"Такие бомбы могут нанести взрывной урон на расстоянии более 200 метров. Кроме того, они выбрасывают свои осколки в радиусе более километра", — пишет FR.
Фото: Министерство обороны России (Creative Commons Attribution 4.0).
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