Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии рассказали, что предоставления убежища в Финляндии ждут сотни россиян.

"В настоящее время на рассмотрении находится более 1100 заявлений о предоставлении убежища от россиян, из которых четыреста — от женщин", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что одной из главных проблем в предоставлении убежища является факт того, что агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку принципов работы с просителями из России для всех государств-членов союза.

Это привело к тому, что каждому государству — члену Европейского союза нужно разрабатывать свои собственные принципы работы с иммигрантами из России. Согласно новым обновлённым правилам, любое государство член ЕС, должно рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке.

Фото: commons.wikimedia.org/Правительство Финляндии(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)