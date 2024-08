Переданные украинским вооруженным силам самолеты F-16 встретят серьезное сопротивление со стороны хорошо оснащенных систем противовоздушной обороны РФ, как сообщает информационный портал Sky News.

В материале отмечается, что лидер России Владимир Путин может положительно воспринять информацию об уничтожении истребителей, поставленных странами НАТО. Издание подчеркивает, что украинским F-16 придется противостоять мощным российским мобильным зенитно-ракетным комплексам, способным одновременно поражать несколько воздушных целей.

Статья также указывает на высокую уязвимость американских истребителей при атаках на аэродромы. Существует возможность их уничтожения с помощью дальнобойных артиллерийских систем.

По мнению авторов публикации, значительную угрозу для F-16 представляет российский истребитель Су-35, оснащенный современным радаром, позволяющим отслеживать и атаковать множество целей на обширной территории.

Недавно информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило о прибытии на Украину первой небольшой партии американских истребителей F-16, предоставленных странами НАТО.

Министерство иностранных дел России неоднократно предупреждало, что действия США и их союзников по НАТО повышают риск прямого военного конфликта с Москвой, что может привести к катастрофическим последствиям. Российская сторона рассматривает появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, как потенциальную угрозу в ядерной сфере со стороны западных стран.

Фото: www.nellis.af.mil/USAF (the image or file is in the public domain)