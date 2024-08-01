Переданные украинским вооруженным силам самолеты F-16 встретят серьезное сопротивление со стороны хорошо оснащенных систем противовоздушной обороны РФ, как сообщает информационный портал Sky News.
В материале отмечается, что лидер России Владимир Путин может положительно воспринять информацию об уничтожении истребителей, поставленных странами НАТО. Издание подчеркивает, что украинским F-16 придется противостоять мощным российским мобильным зенитно-ракетным комплексам, способным одновременно поражать несколько воздушных целей.
Статья также указывает на высокую уязвимость американских истребителей при атаках на аэродромы. Существует возможность их уничтожения с помощью дальнобойных артиллерийских систем.
По мнению авторов публикации, значительную угрозу для F-16 представляет российский истребитель Су-35, оснащенный современным радаром, позволяющим отслеживать и атаковать множество целей на обширной территории.
Недавно информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило о прибытии на Украину первой небольшой партии американских истребителей F-16, предоставленных странами НАТО.
Министерство иностранных дел России неоднократно предупреждало, что действия США и их союзников по НАТО повышают риск прямого военного конфликта с Москвой, что может привести к катастрофическим последствиям. Российская сторона рассматривает появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, как потенциальную угрозу в ядерной сфере со стороны западных стран.
Фото: www.nellis.af.mil/USAF (the image or file is in the public domain)
Журова: в обмене заключёнными США могут преследовать пропагандистские цели
США хотят осуществить обмен заключёнными в пропагандистских целях. Об этом NewsInfo.Ru сообщила первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.
Подросток устроивший поножовщину в Англии, помещен под стражу
Магистратский суд Ливерпуля на первых слушаниях по делу 17-летнего подростка, обвиняемого в смертельной поножовщине в британском Саутпорте, принял решение о его помещении в центр для содержания под стражей несовершеннолетних, сообщает издание Telegraph.
Эксперт Мясоедов признал VPN бесполезным для ускорения YouTube
Раскрыта реальная причина замедления YouTube, против которой бессилен даже VPN.
Вместе матери компенсацию за гибель солдата СВО выплатили покинувшему семью отцу
История о матери погибшего солдата, которая оспаривает право бывшего мужа на получение денежной компенсации после смерти сына, вызвала резонанс в суде. Женщина утверждает, что отец не участвовал в воспитании ребенка и не заслуживает выплат.