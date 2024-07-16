Министерство обороны РФ пообещало премию в размере 15 млн рублей участникам спецоперации, которые первыми собьют западный истребитель F-16 на Украине.

Денежные вознаграждаения предусмотрены не только за первый, но и за последующие уничтоженные F-16, а также F-15, добавили в ведомстве.

Напомним, что ряд западных стран пообещал предоставить Киеву истребители F-16 уже летом. По предварительным оценкам, речь идёт о 50-60 боевых самолётах. Владимир Зеленский (президентские полномочия закончились 21 мая) заявил, что ВСУ смогут получить 128 истребителей.

Фото: af. mil/ВВС США.