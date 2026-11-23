Истребители F-35C получили допуск к операциям на авианосцах нового класса Gerald R. Ford после завершения серии морских испытаний на борту USS John F. Kennedy.

В течение 11 дней два самолета из состава 23-й эскадрильи летных испытаний и оценки ВМС США совершили 34 вылета. В ходе тестов было зафиксировано 122 катапультных запуска с использованием электромагнитной системы EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и столько же посадок с помощью системы Advanced Arresting Gear (AAG). Обе системы разработаны компанией General Atomics.

Целями испытаний стали:

верификация управляющего ПО и бортовых установок EMALS и AAG;

валидация структурных моделей F-35C при взлете и посадке;

оценка поддержки самолетов в условиях палубы нового класса авианосцев;

тестирование программного обеспечения миссионных систем Block 4.

Особенностью USS John F. Kennedy, в отличие от первого корабля серии USS Gerald R. Ford, стало наличие усиленных отражателей струи двигателя и специального защитного покрытия палубы. Эти меры необходимы, так как двигатель Pratt & Whitney F135 на F-35C создает более высокую температуру выхлопных газов, чем двигатели F414 на Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Ранее аналогичная модернизация была проведена на ряде авианосцев класса Nimitz для обеспечения работы F-35C.

По данным Lockheed Martin, применение электромагнитной катапульты обеспечивает более плавный и точный запуск, что снижает структурную усталость планера и продлевает срок службы самолетов по сравнению с паровыми системами.

Несмотря на успешные тесты, в администрации США обсуждается вопрос возврата к паровым катапультам и гидравлическим лифтам на будущих кораблях серии Ford из-за проблем с бюджетом и сроками разработки электромагнитных систем. На данный момент эта директива касается только четвертого авианосца класса — USS Doris Miller (ввод в эксплуатацию в 2034 году). Третий корабль серии, USS Enterprise, продолжит строительство в исходной конфигурации.