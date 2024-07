Соединенные Штаты одобрили оснащение истребителей F-16, предназначенных для Украины, ракетными комплексами собственного изготовления. Об этом сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц.

По информации источника, американская сторона дала согласие на вооружение нескольких десятков истребителей F-16, направляемых в Украину, ракетами и другими современными системами вооружения США. Ожидается, что первые самолеты американского производства будут доставлены Украине этим летом из Дании и Нидерландов.

Позже планируются поставки от Бельгии и Норвегии. До недавнего времени оставалось неясным, откуда будет поступать ключевое вооружение для этих самолетов.

Планируется, что переданные Украине истребители будут оснащены следующими видами вооружения:

Ракеты AGM-88 HARM класса "воздух-земля" Высокоточные комплекты наведения для бомб Ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM и AIM-9X Бомбы малого диаметра

Стоит отметить, что Вашингтон наложил ограничения на использование Киевом данного вооружения. Его применение на территории России допускается только в качестве ответной меры на атаки, исходящие с российской стороны границы.

Фото: www. dodmedia. osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)