Украине пришли на помощь с расследованием крушения F-16

Украина начала расследование касательно недавнего крушения истребителя четвертого поколения F-16. К расследованию присоединились Соединенные Штаты. Об этом сообщил командующий ВВС ВСУ Николай Олещук*.
"Получили предварительный доклад партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин", - написал военачальник в своем Telegram-канале.
Кроме того, он добавил, что "никто ничего не скрывает" из-за случившегося с истребителем. По его словам, все военное руководство сразу же получило всю информацию про F-16. Олещук добавил, что проводится детальное расследование.
Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорилось, что из-за вероятной ошибки пилота разбился один из предоставленных Украине истребителей F-16. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию и написали, что пилот погиб. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая с утверждением написала, что самолет был сбит украинской ракетой из системы ПВО Patriot.
Фото: Spangdahlem Air Base website/U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Benjamin Wilson
*внесен в список террористов и экстремистов Рисфинмониторинга
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