СМИ сообщают о возможном уничтожении первого F-16 на Украине

Российская армия могла уничтожить первый из поставленных Украине истребителей F-16 во время удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источник, близкий к Министерству обороны РФ.

Отмечается, что на данный момент точной информации касательно этой новости нет. Пока военные проводят объективный контроль для того, чтобы подтвердить результаты удара ВС РФ.

"Информация сейчас пока что проверяется, требуется уточнить ещё несколько моментов до официальных заявлений", — рассказал каналу источник.

Уточняется, что российские войска нанесли ракетный удар по аэродрому в Хмельницкой области, где находились западные истребители. После удара они были подняты в воздух, а потом вернулись на место базирования. Однако через некоторое время ВС РФ нанесли еще один удар по аэродрому, в результате которого мог быть зацеплен один из F-16.

Первые истребители F-16 от Запада Киев получил 31 июля. По данным издания The Economist, Украина получила только 10 штук из обещанных 79.

Фото: commons.wikimedia.org/Alert5