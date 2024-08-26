Российские войска ударили по ангару с F-16 на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по ангару в Ивано-Франковской на Украине, где находилась поставленная Западом военная техника. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло", — заявил николаевский координатор сопротивления.
По его словам, удар по ангару с западной военной техникой пока не удается подтвердить.
Напомним, что буквально недавно российская армия начала массированную атаку на Украину. По предварительной информации, взрывы были слышны в 14 областях.
Фото: dvidshub.net/Airman 1st Class Taylor Queen
СВР предупреждает о возможной организации цветной революции в Грузии
Служба внешней разведки России с высокой долей вероятности прогнозирует организацию цветной революции в Грузинской республики. Американские власти недовольны развитием ситуации в закавказской стране и поэтому, после выборов 26 октября готовят массовые акции протеста, считают в отечественном силовом ведомстве.
Депутат Дмитрук, защищавший УПЦ, вынужденно бежал из Украины
Украинская прокуратура обвиняет депутата Артема Дмитрука в нападении на военнослужащих и правоохранителей в Киеве и Одессе. По данным издания «Украинская правда», 24 августа Дмитрук незаконно пересек границу с Молдавией и вылетел из Кишинева в Рим.
Музкритик Соседов: Галкин* продолжает работать, чтобы не спиться
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что шоумен Максим Галкин* продолжает работать ради самореализации, а также для того, чтобы не спиться.
Пара Андрея Аршавина и Анны хранит молчание о рождении ребёнка
В последние месяцы Андрей Аршавин оказался в центре внимания из-за новостей о своем личной жизни.