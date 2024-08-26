Российские войска ударили по ангару с F-16 на Украине

Лебедев: ВС РФ ударили по ангару с истребителями F-16 на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по ангару в Ивано-Франковской на Украине, где находилась поставленная Западом военная техника. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло", — заявил николаевский координатор сопротивления.

По его словам, удар по ангару с западной военной техникой пока не удается подтвердить.

Напомним, что буквально недавно российская армия начала массированную атаку на Украину. По предварительной информации, взрывы были слышны в 14 областях.

Фото: dvidshub.net/Airman 1st Class Taylor Queen