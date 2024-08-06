Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) смогут с воздуха уничтожить истребители четвертого поколения F-16, которые были поставлены Украине. Такое заявление сделал полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Он рассказал, что видел один из самолетов утром 6 августа, пролетающего над Одессой.
"Ему [истребителю F-16 — прим] нечего делать на Украине, вообще нечего делать на Украине, русские будут сбивать их с воздуха, в этом нет никаких сомнений", — с утверждением заявил отставной американский полковник.
По словам Уилкерсона, украинские войска в конечном итоге все равно потеряют все самолеты, которые были получены от Запада. Военный эксперт считает, что передача Киеву F-16 является только символическим значением, потому что господство в воздухе сейчас занимает российская авиация.
Фото: flickr/U.S. Department of Defense Current Photos
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