Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 85,1646
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 93,0265
Офицер США Уилкерсон: ВС РФ с воздуха уничтожат F-16 на Украине
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Американский офицер сообщил плохие новости для ВСУ о F-16

Офицер США Уилкерсон: ВС РФ с воздуха уничтожат F-16 на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) смогут с воздуха уничтожить истребители четвертого поколения F-16, которые были поставлены Украине. Такое заявление сделал полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

Он рассказал, что видел один из самолетов утром 6 августа, пролетающего над Одессой.

"Ему [истребителю F-16 — прим] нечего делать на Украине, вообще нечего делать на Украине, русские будут сбивать их с воздуха, в этом нет никаких сомнений", — с утверждением заявил отставной американский полковник.

По словам Уилкерсона, украинские войска в конечном итоге все равно потеряют все самолеты, которые были получены от Запада. Военный эксперт считает, что передача Киеву F-16 является только символическим значением, потому что господство в воздухе сейчас занимает российская авиация.

Фото: flickr/U.S. Department of Defense Current Photos

Мир

Reuters: Путин через Шойгу попросил Иран о сдержанном ответе Израилю

Reuters: Путин через Шойгу попросил Иран о сдержанном ответе Израилю

Президент России Владимир Путин решил передать послание через секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу Ирану касаемо ответа на недавний израильский удар по Тегерану.

Читать полностью
Американское СМИ: наращивание Соединенными Штатами вооружения приведёт к ядерной войне

Американское СМИ: наращивание Соединенными Штатами вооружения приведёт к ядерной войне

Издание Responsible Statecraft пишет, что усиление Соединенных Штатов не уменьшит напряженность в отношениях с Россией, а, скорее, увеличит опасность ядерной войны.

Читать полностью

Общество

Владимир Винокур показал королевскую могилу своей матери

Владимир Винокур показал королевскую могилу своей матери

Юморист Владимир Винокур удивил подписчиков тем, как выглядят могилы его родителей

Читать полностью
Президент НП

Президент НП "Гильдия Маркетологов" Березин: подделку можно определить по цене

Поддельные товары на маркетплейсах можно определить, посмотрев на их стоимость, упаковку, сравнив с продемонстрированным на официальном сайте товаром и многое другое. Об этом NewsInfo.Ru сообщил президент НП "Гильдия Маркетологов" Игорь Березин.

Читать полностью

Новости