Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей публикации для InfoBRICS высказал мнение о судьбе истребителей F-16, предназначенных для Украины. По его прогнозам, эти самолеты могут разделить участь танков Leopard и Abrams, став легкой добычей для российских вооруженных сил и впоследствии превратившись в военные трофеи, демонстрируемые на парадах.

Лейрос отметил, что российские военнослужащие уже интенсивно готовятся к появлению западных истребителей в зоне конфликта, устанавливая вознаграждения за их уничтожение в боевых условиях.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о текущей отправке истребителей F-16 на Украину совместными усилиями США и их союзников, ожидая их прибытия уже этим летом.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что действия США и их союзников по НАТО создают риск прямого вооруженного конфликта с Россией, что может привести к катастрофическим последствиям. Он подчеркнул, что появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет расцениваться Москвой как ядерная угроза со стороны Запада.

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