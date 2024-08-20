В США заговорили о возможной передаче Киеву представляющих угрозу России боеприпасов

Соединенные Штаты могут передать Украине крылатые ракеты AGM-158 JASSM, которые также называют "стелс-боеприпасами". Их применяют истребителями F-16, а боеприпасы ВСУ могут применить для ударов по России. Такое мнение выразил обозреватель журнала The National Interest (NI) Питер Сичиу.
"Эти усовершенствованные крылатые ракеты воздушного базирования могли бы обеспечить Украине значительный ударный потенциал большой дальности", — заявил американский колумнист.
При этом он подчеркнул, что до сих пор не решены проблемы с интеграцией вышеупомянутых боеприпасов с теми F-16, которые получил Киев.
Кроме того, в тексте Сичиу идет речь о возможности переданных ВСУ истребителей запустить 2400-фунтовую ракеты, которая несет в себе 1000-фунтовую боеголовку. При этом дальность AGM-158 JASSM превышает 322 километра.
Фото: dvidshub.net/Airman Christian Corley
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