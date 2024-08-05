ВС РФ ударили по транзитному аэродрому прибывших на Украину F-16

Вооруженные силы России нанесли удар по транзитному аэродрому в Николаевской области для поставленных Украине истребителей F-16. Об этом сообщил координатор местного сопротивления Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.

Уточняется, что были слышны взрывы со стороны села Мартыновка, где находится военный аэродром.

"Со стороны Мартыновки громыхнуло хорошо", — рассказал Лебедев.

Он также добавил, что зафиксировано точное попадание в цель. При этом были слышны слабые взрывы, вероятно, для удара использовалось оружие малого калибра.

В подполье предполагают, что именно в Мартыновке находился аэродром подскока для западных истребителей. Местное сопротивление сообщает, что в этом месте находятся не только вооружение для самолетов, но и летный состав, включая иностранцев.

Ранее Владимир Зеленский официально сообщил о том, что Киев получил от Запада истребители F-16. По данным издания The Economist, Украина получила всего 10 самолетов из ранее обещанных 79. Журналисты отмечают, что такое малое количество истребителей было отправлено из-за недостаточного числа обученных украинских летчиков.

Фото: dvidshub.net/Master Sgt. Tristan McIntire