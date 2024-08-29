Телеканал CNN, ссылаясь на источник в украинских военных кругах, сообщил о гибели украинского летчика во время выполнения боевого задания 26 августа при крушении истребителя F-16.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о потере ВВС Украины летчика, проходившего подготовку на F-16. Согласно некрологу, Алексей Месь погиб 26 августа в ходе выполнения боевой задачи. В тот же день газета Wall Street Journal опубликовала информацию о потере Украиной истребителя F-16, предположительно, из-за ошибки пилота.
По данным CNN, Месь погиб во время отражения масштабной воздушной атаки со стороны России. При этом, украинские ВВС не связывают крушение с ошибкой пилота. По информации источника, инцидент находится в стадии расследования, и Киев намерен привлечь международных специалистов для оказания помощи в выяснении причин катастрофы.
27 августа узурпатор Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил о применении F-16 ВСУ во время атак российских войск накануне, отметив, что истребители сбивали ракеты и беспилотники. Он также вновь выразил недовольство объемом помощи со стороны западных партнеров. Напомним, что о прибытии F-16 на Украину Зеленский сообщил 4 августа.
Ранее президент России Владимир Путин высказывал мнение, что передача F-16 Украине не изменит ситуацию на поле боя, и эти самолеты ожидает та же участь, что и другую западную военную технику, поставленную Киеву. По его словам, Россия будет продолжать уничтожать эти самолеты.
В Москве неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в военные действия и представляют собой опасную игру.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут считаться законной целью для России.
По его мнению, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, осуществляя не только поставки вооружений, но и подготовку военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле также выразили мнение, что насыщение Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.
Фото: www. dodmedia. osd. mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)
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