Поставленные Киеву истребители F-16, полученные от западных союзников, не окажут значительного влияния на ситуацию на фронте, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. В эфире передачи Gegenpol он выразил мнение, что эти самолёты не смогут изменить баланс сил в пользу ВСУ.
Риттер отметил, что даже если украинским военным удастся успешно перебросить F-16 на территорию Украины, российские силы уничтожат авиабазы, на которых будут размещены эти самолёты.
Кроме того, если Украина попытается использовать истребители против российских войск, они будут сбиты. По его словам, присутствие западных истребителей на фронте не более чем символическое действие.
Ранее журнал The Economist сообщил, что 31 июля Украина получила первые десять из запланированных семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить Соединённые Штаты. Это произошло спустя год после того, как администрация президента США Джо Байдена дала согласие на отправку этих самолётов Киеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут существенно изменить ход боевых действий, так как эти самолёты будут уничтожены российскими силами.
Фото: www. dodmedia. osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)
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