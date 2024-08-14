В США рассказали, почему ВСУ не используют F-16 в Курской области

Украинская армия не использует истребители F-16, которые были получены западными странами, в атаке на Курскую область из-за высокого риска быть уничтоженными. Об этом сообщает издание Forbes.

В публикации говорится, что во время боев в российском регионе ВСУ впервые применили авиацию, но это были Су-27 советского производства.

Сообщается, что западные истребители планируется использовать при патрулировании в целях противовоздушной обороны, а не для "более рискованных атак" по целям в России. При этом Forbes утверждает, что под Курском наблюдаются авиационные бои. Однако очевидно, что Россия пользуется преимуществом в воздухе.

Стоит отметить, что ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что недавно поставленные F-16 будут находиться в 40 км или более от линии боевого соприкосновения, чтобы они не были сбиты российской армией.

Истребители F-16 — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.

Фото: flickr/Javier Rodríguez