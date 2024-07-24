F-16 не приспособлены для работы на фронте. Об этом NewsInfo.Ru рассказал эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук, комменитируя заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что истребители не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км.
"Самолеты F-16, если правильно журналисты поняли Сырского, не будут подлетать к фронту по одной простой причине: дальность действия его оружия намного перекрывает диапазон с аэродрома взлета или от какой-то зоны до зоны поражения. То есть все очень элементарно, Ватсон. Взлетел F-16. Его преимущество в том, что он хорошо защищен от поражения средствами ракетами, средствами радиоэлектронной борьбы и прочее", - сказал он.
По словам собеседника NewsInfo.Ru, истребители могут маскрироваться.
"Вот он лёг на боевой курс и выпустил управляемую ракету, которая будет лететь сколько-то километров, сколько ей положено, и настигнет цели где-то там, где ей положено тоже, будет указано. При этом никто, конечно, этот самолет не попытается сбить, потому что либо он будет вне зоны досягаемости наших всех сил ПВО, либо надо запускать специально истребители и вторгаться в глубокое воздушное пространство Украины, а там тоже своя ПВО, там тоже «Патриотов» и С-300 понатыкано, и рисковать нашим самолетом", - добавил Николайчук
Эксперт отмечает, что F-16 будут использоваться как воздушные установки запуска ракет против российских войск либо объектов на российской территории из глубокого тыла Украины.
Фото: defensie.nl (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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