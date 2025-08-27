Формула-1 жмёт на тормоз: новые болиды окажутся медленнее старых

Формула-1 готовится к серьёзным переменам. Уже несколько лет команды работают над машинами нового поколения, которые выйдут на трассу в сезоне-2026. Но первые прогнозы не радуют фанатов: болиды окажутся заметно медленнее нынешних.

Симуляции показывают минус секунды

По данным FIA, компьютерные модели и испытания в аэродинамических трубах указывают на то, что в начале нового регламентного цикла круги будут проходиться на 1-2,5 секунды медленнее, чем сейчас.

Николаc Томбазис, директор FIA по формуле-1, комментирует ситуацию так:

"В наших симуляциях новые машины будут медленнее примерно на полторы секунды. Конечно, со временем скорость возрастёт, но мы не считаем, что тема круга станет проблемой".

Он признал, что у FIA нет полной картины по всем командам, и кто-то может оказаться ещё медленнее. Но акцентировать внимание на этом, по его словам, бессмысленно.

"В итоге это не имеет значения"

Реакция болельщиков и пилотов оказалась предсказуемой: многие опасаются, что спорт превратится в гонку экономии энергии и шин. Но Томбазис отнёсся к этим страхам спокойно:

"Меня удивляет, какое внимание уделяют круговым секундам. В разные периоды Формулы-1 машины были быстрее или медленнее — и это не мешало зрелищу. Сначала кажется, что секунду-полторы потерять критично, но привыкнув, понимаешь: это не так важно".

Он подчеркнул, что спустя пару гонок никто уже не будет зацикливаться на потерянном темпе.

Скепсис остаётся

Тем не менее для многих факт остаётся фактом: новейшие, технологически самые сложные и дорогие болиды окажутся медленнее машин предыдущих лет. И это трудно принять, ведь смысл Формулы-1 всегда был в пределе скорости.

The Drive отмечает:

"Трудно представить, что пилоты и инженеры будут ездить по двадцати трассам мира, зная, что они медленнее, чем год назад. Если мы не говорим о скорости, то о чём тогда?"

Исторический контекст

Важно помнить: это не первый случай, когда регламент делает машины медленнее. В разные годы изменения в аэродинамике, моторах, шинах и системах безопасности уже замедляли спорт. Но постепенно инженеры находили решения и скорость возвращалась. Возможно, и на этот раз мы увидим похожий сценарий.