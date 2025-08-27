Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Машина Формула-1
Машина Формула-1
© commons.wikimedia.org by Wastrick is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:25

Формула-1 жмёт на тормоз: новые болиды окажутся медленнее старых

Формула-1: новые болиды по расчётам будут медленнее на полторы секунды — FIA

Формула-1 готовится к серьёзным переменам. Уже несколько лет команды работают над машинами нового поколения, которые выйдут на трассу в сезоне-2026. Но первые прогнозы не радуют фанатов: болиды окажутся заметно медленнее нынешних.

Симуляции показывают минус секунды

По данным FIA, компьютерные модели и испытания в аэродинамических трубах указывают на то, что в начале нового регламентного цикла круги будут проходиться на 1-2,5 секунды медленнее, чем сейчас.

Николаc Томбазис, директор FIA по формуле-1, комментирует ситуацию так:

"В наших симуляциях новые машины будут медленнее примерно на полторы секунды. Конечно, со временем скорость возрастёт, но мы не считаем, что тема круга станет проблемой".

Он признал, что у FIA нет полной картины по всем командам, и кто-то может оказаться ещё медленнее. Но акцентировать внимание на этом, по его словам, бессмысленно.

"В итоге это не имеет значения"

Реакция болельщиков и пилотов оказалась предсказуемой: многие опасаются, что спорт превратится в гонку экономии энергии и шин. Но Томбазис отнёсся к этим страхам спокойно:

"Меня удивляет, какое внимание уделяют круговым секундам. В разные периоды Формулы-1 машины были быстрее или медленнее — и это не мешало зрелищу. Сначала кажется, что секунду-полторы потерять критично, но привыкнув, понимаешь: это не так важно".

Он подчеркнул, что спустя пару гонок никто уже не будет зацикливаться на потерянном темпе.

Скепсис остаётся

Тем не менее для многих факт остаётся фактом: новейшие, технологически самые сложные и дорогие болиды окажутся медленнее машин предыдущих лет. И это трудно принять, ведь смысл Формулы-1 всегда был в пределе скорости.

The Drive отмечает:

"Трудно представить, что пилоты и инженеры будут ездить по двадцати трассам мира, зная, что они медленнее, чем год назад. Если мы не говорим о скорости, то о чём тогда?"

Исторический контекст

Важно помнить: это не первый случай, когда регламент делает машины медленнее. В разные годы изменения в аэродинамике, моторах, шинах и системах безопасности уже замедляли спорт. Но постепенно инженеры находили решения и скорость возвращалась. Возможно, и на этот раз мы увидим похожий сценарий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зачем дальнобойщики ставят таблички с именами за лобовое стекло — объяснение автоэксперта сегодня в 7:23

Таблички с именами на фурах: причуда или тайный язык дальнобойщиков

Зачем дальнобойщики кладут за стекло таблички с именами? Это не украшение и не уловка для камер, а важная часть их профессиональной культуры.

Читать полностью » В России и Белоруссии продано 1,1 тыс. единых полисов ОСАГО — НСИС сегодня в 7:16

Россияне не поняли смысла новой страховки — в Белоруссии за ней очередь

Россияне покупают "Белую карту" заметно реже белорусов: новый единый полис ОСАГО пока востребован лишь у жителей приграничных регионов.

Читать полностью » Владельцы электрокаров жалуются на высокие цены и пересаживаются на бензиновые машины сегодня в 6:12

Зарядки нет, время уходит: владельцы массово возвращаются к бензину

Некоторые владельцы возвращаются от электромобилей к бензиновым авто. Почему экологичность и тишина не перевесили реальные трудности?

Читать полностью » Зачем на новых дорогах вырезают круглые отверстия в асфальте — объяснили эксперты сегодня в 6:11

Дорожные дырки, которые сбивают с толку водителей: почему их делают специально

Почему на новом асфальте появляются одинаковые дырки? Многие считают их дефектом, но у этих отверстий есть важное предназначение, о котором знают не все.

Читать полностью » Во Франции количество частных автомобилей с радарами достигнет 300 к концу 2025 года — Межведомственный комитет по безопасности сегодня в 5:16

Французские дороги теперь под присмотром: автомобили без опознавательных знаков делают своё дело

Во Франции набирает обороты система «Декстер»: частные автомобили с невидимыми радарами фиксируют нарушения скорости и вызывают жаркие споры среди водителей.

Читать полностью » Владелец автосалона назвал надёжные авто с пробегом до 1,5 млн рублей в России сегодня в 4:51

Полтора миллиона на колёсах: какие иномарки удивят надёжностью, а не счетами за ремонт

Какую иномарку купить за 1,5 млн рублей, чтобы не прогадать? Эксперты назвали 5 моделей, которые идеально подходят для российских дорог.

Читать полностью » Пробка нейтрализует запахи и снижает запотевание стёкол в машине — исследование сегодня в 4:37

Секрет свежего воздуха в машине оказался смешно простым — всегда под рукой

Обычная пробка способна не только убрать неприятные запахи в салоне авто, но и снизить влажность, создавая комфорт без лишних затрат.

Читать полностью » Автоэксперт назвал 8 обязательных функций современных автомобилей сегодня в 3:53

Автомобиль без этих функций сегодня уже не автомобиль — что вошло в список обязательного

Какие функции сегодня считаются обязательными в любом автомобиле? Дилер назвал восемь опций, без которых машину уже сложно представить.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить рулет из печенья без выпечки: рецепт от кулинарного эксперта
Туризм

Закон о чистоте пива 1516 года: почему немецкое пиво считается лучшим в мире
Садоводство

В августе клематису нужны поливы 1–2 раза в неделю по 2–3 ведра
Еда

Как сделать сливочную пасту с красной рыбой: пошаговая инструкция
Садоводство

Секрет обрезки клубники после плодоношения: как правильно увеличить урожай в следующем сезоне
Красота и здоровье

Врачи: бессонница и ночная потливость требуют обследования при сочетании с другими симптомами
Наука и технологии

Почему гимпи-гимпи является одним из самых опасных растений мира — невероятные факты
Красота и здоровье

Правило руки в помощь: эндокринолог Мария Калошина объяснила, как контролировать порции на ужин для похудения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru