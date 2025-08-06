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Олег Белов Опубликована сегодня в 23:32

Забудьте о ежевике, если у вас эти проблемы: скрытые риски для здоровья

Ежевика и её влияние на здоровье: риски для людей с камнями в почках и проблемами с ЖКТ

Ежевика — вкусная и полезная ягода, но не для всех она будет полезной. Врач-нутрициолог Екатерина Гузман в интервью "Газете.Ru" рассказала о том, кому следует с осторожностью употреблять эту ягоду.

Оксалаты и камни в почках

Ежевика содержит оксалаты — вещества, которые могут стать причиной образования камней в почках, особенно у людей, склонных к мочекаменной болезни. Если у вас есть предрасположенность к подобным заболеваниям, стоит ограничить потребление этой ягоды.

Проблемы с ЖКТ

Употребление ежевики в больших количествах может вызвать расстройства желудка, диарею или обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Органические кислоты, содержащиеся в ягодах, способны раздражать слизистую оболочку желудка, что может привести к изжоге, особенно у людей с повышенной кислотностью.

Влияние на свертываемость крови

Людям с повышенной свертываемостью крови также стоит быть осторожными с ежевикой, так как она содержит витамин К, который участвует в процессе свертывания. Особенно стоит внимательно подходить к употреблению ягод тем, кто принимает антикоагулянты.

Аллергические реакции

Как и любая другая ягода, ежевика может вызвать аллергическую реакцию у людей с индивидуальной непереносимостью. Если после употребления появляются симптомы аллергии, следует сразу же прекратить её употребление.

Как безопасно наслаждаться ежевикой?

Для того чтобы избежать неприятных последствий, Екатерина Гузман советует ограничить потребление ежевики одним-двумя стаканами в день, при этом ягода должна быть свежей и тщательно вымытой.

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