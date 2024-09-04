Специалисты не рекомендуют кормить с рук белок и ежей, они могут быть переносчиками болезней

Милые на вид белки, ежи и другие дикие животные могут переносить заболевания, поэтому их не рекомендуется кормить с рук, чтобы избежать укуса. Об этом рассказали специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В иголках ежей могут быть клещи - переносчики энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза. Случайно уколовшись иголкой, можно также заразиться инфекцией. Поэтому лучше всего класть корм для диких животных в специальных кормушках или раскладывать угощение на земле.

При укусе дикого животного необходимо обработать рану перекисью водорода и сразу обратиться к доктору, который примет меры экстренной профилактики бешенства. В Министерстве также отметили, что откладывать визит к врачу при укусе не стоит, так как каждый пропущенный день - это угроза для жизни.

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